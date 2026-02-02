Туристам в Чувашии нравится

Республика продемонстрировала заметный рост в количестве бронирований отелей, об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале. По итогам прошлого года сразу 11 гостиниц региона вошли в число лучших в стране. Рейтинг основан на реальных отзывах туристов и охватил более 3,7 тыс. отелей по всей России и странам СНГ. Кстати, за минувшие новогодние праздники спрос на поездки в Чувашию вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего регион посещают гости из Москвы, Подмосковья, Татарстана и Нижегородской области.