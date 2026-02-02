Пенсионерке не сиделось дома

Сотрудники МЧС России спасли 75-летнюю жительницу Новочебоксарска, которая 8 февраля, несмотря на непогоду, отправилась проверить обстановку на даче в садовом товариществе «Дружба».

Пенсионерка прошла по заметенной вьюгой тропе более 2 км, но до своего участка так и не добралась: увязла в глубоком сугробе, выбилась из сил. Из снежной ловушки замерзающую горожанку вызволили бойцы 11-й пожарно-спасательной части. Женщину уложили на носилки и волоком дотащили до кареты скорой помощи. После осмотра медиков спасенную доставили домой.