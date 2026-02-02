Издания «Каçал ен» и «Авангард» отметили 95-летие

Миссия — информировать и вдохновлять

Два окружных печатных издания Чувашии — «Каçал ен» (Комсомольский округ) и «Авангард» (Батыревский округ) — отметили 95-летие со дня основания. Их история начинается с одной газеты — 8 февраля 1931 года увидел свет первый номер «Паянхи сас» («Голос сегодняшнего дня»).

«За каждым номером стоит работа невероятно талантливой, сплоченной и дружной команды, мастеров слова, дизайна и фотографии. Каждый из них вкладывает все свои умения, силы и талант, чтобы сделать «районку» интересной и полезной для каждого читателя», — написал в своем поздравлении Глава Чувашии Олег Николаев и пожелал коллективам устойчивого развития и неизменного интереса со стороны читателей.

«За вековую историю менялись названия газет, адреса редакций, форма подачи материалов, но неизменным остается миссия этих изданий — сообщать важные для людей новости и поднимать важные проблемы, просвещать и объединять общество, вдохновлять на активные действия и формировать гражданскую позицию»,— отметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов.

Ольга Иванова