Детям-инвалидам помогут с восстановлением и профориентацией

С 1 января в республике стартовал пилотный проект комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет, впервые получивших статус инвалидности в этом году. Участникам программы предоставляется электронный сертификат на оплату 21-дневного курса с проживанием и питанием ребенка и сопровождающего в Реабилитационном центре для детей.

В комплекс мероприятий входят социально-бытовая, средовая, педагогическая и психологическая реабилитация, адаптивная физкультура, а также профориентация для подростков старше 14 лет. Центр уже приступил к оказанию услуг, получить их можно в полустационарной или стационарной форме.