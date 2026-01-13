Рыба даст работу людям

В Мариинско-Посадском округе реализуется проект по разведению сома клариевого.

Акваферма с самого начала получила государственную поддержку — грант более 7 млн рублей. На днях хозяйство посетил глава округа Владимир Петров: он ознакомился с процессом производства ценного вида рыбы в установках замкнутого водоснабжения, также шла речь о перспективах предприятия, создании дополнительных рабочих мест. Сегодня акваферма активно развивается, используя региональные инвестиционные программы. На проектную мощность производства до 24 тонн живой массы в год планируется выйти к 2028 году.

