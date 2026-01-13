Игра объединила студентов из разных стран

Интрига в матчах была до последних секунд

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова кипит спортивная жизнь. Практически каждую неделю в стенах вуза проводятся различные соревнования, в том числе с участием обучающихся из-за рубежа. Сейчас команды, составленные из студентов-иностранцев, сражались за медали турнира «Кубок Наций — 2026» по мини-футболу, который был приурочен ко Дню российского студенчества и Году дружбы народов в Чувашии.

Эти соревнования уже стали традиционными в календаре спортивных событий университета. Кстати, в прошлом году проект «Кубок Наций — 2026» победил в конкурсе «Россия — футбольная страна», организованном под эгидой Российского футбольного союза.

Интерес к состязаниям только растет. В этот раз на паркете спорткомплекса вуза соперничали 12 команд. География участников весьма обширна — футбольные навыки и умения демонстрировали студенты из Габона, Кот-Д’Ивуара, Сьерра-Леоне, Колумбии, Сирии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Большинство игроков представляли Египет и Марокко.

Все встречи навылет проходили в один день. Однако коллективы приложили огромные усилия на групповом этапе для попадания в плей-офф. Каждая команда выкладывалась на полную мощь и стремилась войти в топ-3. Легких матчей практически не наблюдалось.

Итак, по ходу турнира завершились четвертьфиналы, и определился квартет сильнейших. Борьбу за победу продолжили команды «Valencia», «El Pharaon», «Персы» и «Средняя Азия». Каждый коллектив выбирал тактику и приходил к общему решению — действовать активно, атаковать или играть от обороны. Ребята из арабских стран в основном общались на родном языке, но иногда переходили на русский.

В первом полуфинале сошлись «Valencia» и «El Pharaon». На площадке царила атмосфера спортивного праздника. Оба коллектива поддерживали группы болельщиков, которые расположились на балконе второго этажа. Многие зрители в поддержку команд размахивали флагами стран-участниц.

Со стартового свистка на паркете развернулась остросюжетная борьба. Футболисты старались везде успеть и не позволяли свободно разыгрывать мяч. Несмотря на эмоции, участники не забывали о принципах честной игры — после одного из жестких нарушений игрок «Valencia» подошел к своему визави и извинился за грубый фол. Анализируя уровень коллективов, складывалось впечатление, что победитель этого полуфинала впоследствии заберет трофей.

Только стартовал второй тайм, как произошел важный момент — один из игроков «Valencia» забил гол, и команда повела. Далее «El Pharaon» обрушил шквал атак на ворота оппонента. Здесь чудеса реакции проявлял голкипер «Valencia». Зрители, поддерживающие проигрывающую команду, пытались завести своих любимцев и все-таки вдохновить на спасительный мяч.

Наступила кульминация — за считанные секунды до конца в последней атаке футболист «El Pharaon» пробрался сквозь оборону противника и вонзил мяч в сетку — 1:1! Во время празднования гола его автор не сдержал эмоции и снял футболку, за что получил заслуженную желтую карточку от арбитра.

Исход встречи решался в серии пенальти — здесь инициатива переходила от одной команды к другой. При счете 4:4 полевой игрок «El Pharaon» Абдулхафид Булхамам взял ответственность на себя и встал на ворота — в итоге парень отбил удар, а дальше его одноклубник забил и вывел коллектив в битву за трофей.

Во втором полуфинале «Средняя Азия» без особых проблем одолела «Персов» со счетом 3:0. Финал получился весьма драматичным. «El Pharaon» подходил к игре в статусе фаворита, однако ребята из «Средней Азии» не дрогнули и вышли на матч сверхмотивированными. И уже на первых минутах прорвались вперед. Показательна была реакция на гол — никакой радости, продолжаем работать.

Конечно, игроков «El Pharaon» не устраивало текущее положение, и они взвинтили обороты. В одной из атак коллектив, составленный из студентов арабских стран, сравнял цифры на табло. Но у соперника вновь нашлись силы, чтобы выйти вперед — 2:1. Однако с каждой минутой чувствовалось превосходство фаворита. До финального свистка футболисты не только восстановили паритет, но и забили гол, ставший решающим — волевая победа «El Pharaon» 3:2! В матче за третье место «Valencia» уверенно обыграла «Персов» 4:0.

Отметим, что во время матчей бушевали эмоции, которые порой переходили через край, но после финального свистка игроки успокаивались и доброжелательно относились друг к другу. Один из творцов золотого успеха «El Pharaon» Абдулхафид Булхамам признался в интервью корреспонденту «СЧ», что не сомневался в победе своей команды, но для этого пришлось потратить много сил. «Даже при счете 1:2 в финале я знал, что мы сможем выиграть, у нас сильный коллектив. Я очень рад победе!» — поделился футболист.

Кстати, Абдулхафид уже пять лет живет в Чувашии и учится на медицинском факультете ЧГУ имени И.Н. Ульянова, осваивая профессию фармацевта. От жизни в республике у парня только положительные впечатления. Правда, когда он впервые приехал в Россию, то предсказуемо испытал шок от наших холодов. «У вас здесь бывает минус 30, а у нас в Марокко очень жарко — плюс 50. Пришлось адаптироваться, но я быстро привык», — рассказал студент. Также Абдулхафид Булхамам поблагодарил университет за теплый прием и отличные условия, созданные для жизни и учебы.

К сведению Команда «El Pharaon» принимала участие в республиканских соревнованиях по мини-футболу, проводимых под эгидой Федерации футбола Чувашии.

В свою очередь, команде «Средняя Азия» немного не хватило для победы, но ребята были вполне довольны показанным результатом. Во время соревнований Билоледин Мухамаджанов из Киргизии в моральном плане вел товарищей за собой. Перед турниром парни понимали, что им предстоит соперничать с очень сложными противниками. Поэтому дружина оттачивала взаимопонимание во время тренировок в спортзале чебоксарской школы № 27. Как мы видим, упорные занятия дали свои плоды.

Любопытно, что Билоледин приехал в Чувашию в 2023 году по совету старшего брата. Сейчас он обучается на втором курсе медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова. «Брат мне говорил: Чебоксары — очень хороший город, приезжай и не пожалеешь», — отметил Билоледин Мухамаджанов.

Парень из Киргизии подружился со многими сверстниками. Также Билоледин уже успел оценить гастрономическое многообразие Чувашии. «После окончания одного из турниров я познакомился с ребятами, которые меня пригласили на ужин, где я впервые попробовал национальные чувашские блюда — шурпе, пироги. Мне понравилось — очень вкусно. Каждую пятницу мы в таком формате встречаемся», — сообщил Билоледин.

Нужно сказать, что после окончания учебы парень из Киргизии собирается поступить в ординатуру чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова и, вполне возможно, останется жить в Чувашии.

Также планирует связать свою жизнь с нашей республикой студент из Египта Абануб Михаил, который в составе «Valencia» занял третье место. Конечно, коллективу было очень обидно проигрывать, ведь «Valencia» последние несколько лет подряд забирала золотые медали. «Для нас каждый турнир очень важен. Мы здесь знакомимся друг с другом, общаемся, а также боремся за победу. Мы были очень эмоциональны, нервничали, но футбол — игра, которая помогает нам объединиться», — обратил внимание Абануб Михаил. Кстати, Абануб свободно говорит на русском языке. Парень из Египта признался, что ему нравятся люди, живущие в Чувашии.

Отметим, что после соревнований победители и призеры «Кубка Наций — 2026» пообщались с Главой Чувашии Олегом Николаевым. Руководитель региона поздравил спортсменов с весомыми достижениями, отметив, что подобные инициативы способствуют межкультурному диалогу и укрепляют дружеские связи молодежи разных стран. В свою очередь, студенты пятого курса медицинского факультета — председатель Совета иностранных студентов Аджрад Абделмалек (Алжир) и капитан команды «El-Pharaon» Абделхафез Амер Али Амер Мохамед (Египет) — поблагодарили Главу Чувашии за поддержку в продвижении спорта в регионе.

Кстати

Помимо «Кубка Наций — 2026» в ЧГУ имени И.Н. Ульянова проводятся различные состязания для иностранных студентов. Например, Volga Cricket Cup — ежегодные соревнования по крикету, в которых участвуют представители Индии и Пакистана. Команда-победитель выступает на международном турнире в Уфе, где стабильно завоевывает медали.