В ходу — бережливые процессы

Региональный центр компетенций продолжает отбирать предприятия, соответствующие критериям федерального проекта «Производительность труда».

Как отмечает руководитель центра Александр Емельянов, порог для предприятий — выручка не менее 400 млн рублей в год, около 180 млн — для субъектов туристической отрасли. Организации должны иметь общую систему налогообложения либо единый сельскохозяйственный налог. Стать участниками национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» могут организации обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма и электроэнергетики.

На начальном этапе определяется пилотный поток, выявляются потери во времени, логистике и ресурсах, составляются план и методология повышения производительности. Ключевая задача — организовать проектный офис, когда сами сотрудники начнут тиражировать бережливые процессы.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С Минпромэнерго Чувашии и Региональным центром компетенций подписали соглашения свыше 70 предприятий с численностью персонала более 22 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики.