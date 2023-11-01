Управленческая команда Чувашии приняла участие в программе Минпромторга России «PROКЛАСТЕРЫ»

В Москве завершилась методическая программа Минпромторга России «PROКЛАСТЕРЫ». В течение трех месяцев 20 управленческих команд из субъектов страны изучали подходы к созданию и развитию промышленных кластеров и инструментов поддержки совместных проектов, лучших практик создания кластеров.

Чувашию в Москве представили и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Борис Марковцов и генеральный директор «Чебоксарского завода силовых агрегатов» Александр Дмитриев.

В финале методической программы каждая команда при поддержке профильного эксперта упаковывала свой проект и представляла его на защите. Здесь Чувашии есть что рассказать коллегам, ведь наша республика – родина сильнейших кластеров, в том числе и Машиностроительного, проект развития которого экспертам представила команда республики.

Машиностроительный кластер Чувашии уже внесен в федеральный реестр Минпромторга РФ. В него входят 22 промышленных предприятия из Чувашии, Липецкой области и Москвы, участвующие в реализации 3 совместных импортозамещающих проектов, которые создадут более 300 высокопроизводительных рабочих мест.

«Развитие кластеров – актуальнейшая тема для Чувашии. Сегодня в республике представлены Машиностроительный, Электротехнический, Дверной кластеры, кластер «АБАТ», имеющие огромный потенциал к развитию. Методические программы Минпромторга России, такие как «PROКЛАСТЕРЫ», дают нам возможность получить ценную базу, которая однозначно пригодится в будущем», — отмечает и.о. министра промышленности и энергетики Чувашии Борис Марковцов.