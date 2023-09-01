«Воздушный патруль» научит управлять беспилотниками

Участники бесплатного курса получат сертификаты и фирменную экипировку

В дни проведения I Всемирных игр национальных видов единоборств, которые пройдут с 4 по 8 октября на базе Ледового дворца «Чебоксары-Арена» будут организованы бесплатные курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Занятия пройдут благодаря проекту Российского союза боевых искусств под названием «Воздушный патруль», который получил поддержку Фонда Президентских грантов. По сути, это современная образовательная площадка, где взрослые и дети могут не только познакомиться с новыми цифровыми технологиями, но и научиться управлять БПЛА — сначала на компьютерных симуляторах, потом — на учебных беспилотниках.

По ходу обучения участники курса приобретают навыки в пользовании и управлении БПЛА. Программа подготовки включает теорию и практику. Во время теоретической части взрослые и дети получают информацию о разновидностях беспилотников, видах программного обеспечения и возможностях сопряжения с другими гаджетами для управления в единой связке. Также специалисты помогут разобраться в техническом обслуживании, принципах работы и анализе информации, полученной с БПЛА.

Как сообщили в Минспорте Чувашии, практическая часть в учебных полетах включает управление беспилотником на учебных компьютерах в игровых симуляторах на базе российских разработок (FPV-очки виртуальной реальности) и пилотирование на учебных дронах.

После обучения его участники получат сертификаты о прохождении базового курса. Запись на обучение будет проходить в фойе Ледового дворца «Чебоксары-Арена» в дни проведения I Всемирных игр национальных видов единоборств.

Елена Тры, Николай Архипов