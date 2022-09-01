В Чувашии заключено соглашение о создании машиностроительного кластера

С такой инициативой ранее выступили генеральный директор ООО «ЧЗСА» Александр Дмитриев и Центр кластерного развития «Мой бизнес». Предложение получило поддержку Главы республики Олега Николаева. А на этой неделе на площадке Чебоксарского завода силовых агрегатов прошло собрание членов Ассоциации машиностроительного кластера.

«Сегодня значимый день — юридически закреплено создание машиностроительного кластера. Это можно назвать вторым дыханием развития машиностроения в Чувашии, — отметил Александр Дмитриев. — Мы совместно с правительством республики трудимся над тем, чтобы увеличить объемы производства и чтобы локализация предприятий была сформирована у нас в республике». Он также констатировал очевидные преференции предприятиям — участникам кластера. С 1 января 2023 года для них снижается НДС, предусматривается финансирование разных проектов, вплоть до расширения производственных площадей. Развитие кластеров становится одним из главных приоритетов промышленной политики.

Свое удовлетворение появлением новой структуры выразил замминистра промышленности и энергетики республики Борис Марковцов. «Я вижу те темпы, которые сегодня задают представители кластера. Эти темпы вселяют уверенность, что наша республика станет одним из передовых регионов, который будет выпускать современное оборудование. Наши общие усилия направлены на повышение инвестиционной привлекательности Чувашии», — подчеркнул он.

Новый кластер получает статус межрегионального — в состав его вошли восемь предприятий, расположенные как в Чувашии, так и в Москве и Липецкой области. Результатом совместной деятельности машиностроительных предприятий станет разработка и серийное производство новых видов промышленной продукции, а также повышение уровня технологической независимости, что положительным образом отразится на процессах импортозамещения и увеличения доли отечественной продукции. Особое внимание будет уделено созданию новых высокопроизводительных рабочих мест.

Как отмечалось на встрече, в Минпромторге России в настоящее время прорабатывают дополнительные меры по поддержке машиностроительных кластеров. В этой связи участникам кластера следует подумать о новых проектах, под которые можно получить поддержку. А председатель совета Ассоциации машиностроительного кластера Григорий Болотин заверил, что кластер будет активно заявлять об интересах отрасли на федеральном уровне. «Цель кластера — не просто наращивание и расширение кооперационных связей, но и создание механизма обсуждения и синхронизации планов развития компаний, — сказал он. — Отдельное направление — повышение квалификации кадров».

После озвучивания соглашения между Кабинетом министров Чувашии и Ассоциацией машиностроительного кластера представителям предприятий–участников были вручены свидетельства о вступлении в организацию.

Кстати

Минпромэнерго Чувашии продолжает серию совещаний с представителями ключевых промышленных отраслей республики. Их в регионе, кроме машиностроения, еще три — электротехника, химическая и легкая промышленность. Электротехнический кластер считается ветераном кластерного движения — он создан и успешно действует уже несколько лет. Не так давно Глава республики Олег Николаев отметил, что в Чувашии может быть создан и кластер легкой промышленности. В связи с этим министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев встретился с представителями легкой и текстильной промышленности республики. Как отметил министр, отрасль имеет большую долю в общем объеме производства республики и у нее есть отличный фундамент для создания кластера. Кондратьев также напомнил, что у участников кластеров появляется возможность получить господдержку в больших масштабах.