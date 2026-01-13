Депутат Алла Салаева: «Сильный Президент — сильная Россия»

За несколько дней до начала заключительной сессии Государственной Думы РФ восьмого созыва мы встретились с депутатом от партии «Единая Россия» Аллой Салаевой. В интервью «Советской Чувашии» она подвела итоги работы парламента, рассказала о приоритетах законотворчества, развитии туризма и своей деятельности в Чувашии — без отрыва от людей и их проблем.

Бюджет, социальная поддержка и качество законов

Предыдущая осенняя сессия Государственной Думы завершилась, оставив за плечами напряженный рабочий год. По словам Аллы Салаевой, эффективность деятельности депутатов во многом была обусловлена вниманием, которое Президент Владимир Путин уделяет развитию парламентаризма.

«Когда мы говорим об итогах работы, у нас многое получается именно потому, что Президент уделяет непосредственное внимание развитию парламентаризма», — отметила депутат.

Несмотря на сложную экономическую обстановку и более 30 тыс. санкций, Россия утвердила сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы, гарантирующий исполнение социальных обязательств. Проиндексированы пенсии, зарплаты учителей и врачей, увеличен материнский капитал. С 2026 года появятся новые выплаты для семей с двумя и более детьми — на эти цели заложено 385 млрд рублей.

«Российская экономика сегодня — номер один в Европе, четвертая в мире. Разрушить ее не получилось и не получится», — уверенно заявила Алла Салаева.

Всего за 2025 год Госдума приняла 588 федеральных законов, но, как подчеркнула Алла Леонидовна, процитировав слова Председателя Госдумы Вячеслава Володина, «главный показатель — это качество, целеполагание принимаемых решений, а не количество».

«Единая Россия» — в защиту семьи и исторической памяти

Фракция «Единая Россия» в 2025 году внесла 259 законопроектов, из которых принято 206 — почти 40% от общего числа в Госдуме. Особый акцент — поддержка семей участников специальной военной операции.

«Защита семей участников СВО в безусловном приоритете «Единой России». Если за все время мы приняли уже 154 закона, то только в этом году 30. Сформирована система. Мы ее совершенствуем исходя из вызовов, новых задач», — рассказала Алла Салаева.

Благодаря партии удалось принять 35 законов по защите семей и 33 — по социальной поддержке граждан. Внесены изменения, позволяющие многодетным родителям пересчитать пенсии, снято шестилетнее ограничение по зачету периодов ухода за детьми в страховой стаж.

«В этом году Правительству даны 36 рекомендаций в сфере демографии», — добавила депутат.

В год 80-летия Победы принято восемь федеральных законов о сохранении исторической памяти. «Нам важно и в будущем противодействовать любым попыткам переписать историю, обесценить роль советского народа в разгроме фашизма», — подчеркнула Алла Леонидовна.

Развитие туризма: планы на 2026 год

Внутренний туризм в России продолжает расти: за 10 месяцев 2025 года совершено более 76 млн поездок. В прошлом году принято 10 законов, регулирующих отрасль, — от гостевых домов до инклюзивного туризма.

В июне 2026-го комитет Госдумы по туризму проведет выездное заседание в Чувашии, где центральной темой станет развитие медицинского туризма.

А еще совсем недавно в Чувашии прошел межрегиональный форум «Чувашия туристическая», собравший более 57 тыс. участников. Алла Салаева инициировала приглашение туроператоров из соседних регионов.

«Предложила Министерству экономического развития пригласить на форум ведущих туроператоров из соседних регионов и подготовить презентацию возможностей долгих зимних выходных в Чувашии и Чебоксарах, — поделилась она. — На круглом столе по агротуризму с вице-премьером Андреем Макушевым обсуждали, как превратить разрозненные инициативы в устойчивую систему развития села».

Диалог с жителями, проекты и личное участие

«Да, количество людей, которые записываются на прием, увеличилось, и со своей стороны я благодарю жителей за встречи, — продолжает разговор о самой, пожалуй, важной части своей работы Алла Салаева. — Это прямой диалог, жизненный, необходимый. Проговорить проблему лицом к лицу легче, чем изложить ее в письме».

Эта простая истина подтверждается на каждой выездной встрече. Прием в Ибресинском округе длился более двух с половиной часов — было рассмотрено 26 обращений. В Вурнарском округе пришли 18 человек. «Учитывая количество пришедших, вывод прост: приемы на местах, в муниципалитетах, нужны», — убеждена депутат.

Эффективность такой работы многократно возрастает благодаря слаженному взаимодействию. «Большая благодарность Правительству Чувашии, Военному комиссариату, Фонду защитников Отечества — все приемы проводим вместе. Именно так мы можем быстрее погрузиться в вопрос и оперативнее помочь семье», — отмечает Алла Леонидовна.

Чаще всего на таких встречах звучат обращения от семей участников СВО: о выплатах, стипендиях для детей, кредитных обязательствах. «Однозначно, такие вопросы мы отрабатываем, и команда готовит официальные запросы в федеральные органы власти сразу», — подчеркивает парламентарий.

Конструктивное взаимодействие

Но есть и обращения, которые становятся началом больших, долгосрочных преобразований, меняющих жизнь целых населенных пунктов. Классический пример — история реконструкции центральной школы искусств в Аликовском округе. «С инициативой возродить школу, которая находилась в аварийном состоянии, ко мне обратились родители и педагоги еще в 2022 году. Конечно, мы поддержали, — вспоминает Алла Салаева. — Этот путь был долгим, и его успешное завершение — наглядный пример эффективного взаимодействия».

Благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева и партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» было выделено более 65 млн рублей. «Буквально месяц назад встречалась с родителями: у педагогов горят глаза, новое оборудование, довольные ребятишки. Сегодня в школе занимаются 340 детей», — с гордостью говорит депутат.

Еще один масштабный проект, родившийся в ходе диалога с жителями, — создание в Чебоксарах начальной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая теперь сможет обучать ребят до 9-го класса.

«Это значит, что дети, которым требуется особый подход и забота учителей-специалистов, свой микроклимат, смогут учиться, не переходя в другие школы, — объясняет Алла Леонидовна. — Родители будут спокойны и уверены, что дети в родной среде и окружены вниманием чутких педагогов». На реализацию этой инициативы, также начавшейся с обращения в 2022 году, было направлено более 100 млн рублей.

Возвращая сердце селу

Особая история — возрождение единственного в республике центра мордовской культуры, Напольновского Дома культуры в Порецком округе. «Пять лет назад здание могли признать аварийным, — рассказывает Алла Салаева. — Было важно не просто отремонтировать стены, а создать место, где школьники могли бы проводить концерты, а сельчане — мероприятия, дать новое дыхание уникальному центру культуры».

При поддержке Олега Николаева из резервного фонда было выделено 24,5 млн рублей на ремонт и более 4 млн на оборудование. «Вместе у нас получилось сохранить центр, наполнить его содержанием, а коллектив с жителями возродил традицию собираться в одном месте», — делится Алла Леонидовна.

Внимание к каждой судьбе

Круг вопросов, с которыми приходят люди, не ограничивается масштабными проектами. Часто это личные, но от этого не менее важные истории. Например, обращение заслуженного строителя Чувашии, ветерана труда Юрия Степанова, посвятившего 49 лет развитию республики. «Годы напряженного труда требуют внимания к здоровью. С радостью помогла с путевкой в санаторий «Волжские зори» для человека, чьими руками построены десятки ключевых объектов нашей столицы», — говорит Алла Салаева.

Каждое такое обращение, будь то просьба о помощи с ремонтом школы или забота о здоровье ветерана, подтверждает простую истину: «Диалог с людьми — это не просто часть работы. Это ее основа и главный ориентир. Услышать, понять и помочь — в этом и есть настоящая задача».

Школьные театры и новогодние чудеса

Третий сезон фестиваля школьных театров «АСАМ» собрал более четырех тысяч участников, 300 школ и 310 спектаклей. «Мы создали хорошую площадку для наших школьников, чтобы они изучали классику, тренировали навыки, которые сделают их сильнее», — сказала Салаева.

Депутат успела исполнить новогоднее желание многодетной семьи Казаковых, сняв шарик с «Елки желаний» в Госдуме и лично вручив подарки.

Алла Салаева в завершение подчеркнула, что для политика нет отпусков — есть постоянная работа на благо людей. Девизом парламентария могли бы стать слова, прозвучавшие в беседе: «Сильный Президент — сильная Россия». А сильная Россия, как показывает работа Салаевой, начинается с поддержки каждой семьи, каждого ребенка, каждого человека, который в нее верит.