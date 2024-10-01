Алла Салаева: С учетом современных трендов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить понятия туристская услуга, объекты и субъекты туристской индустрии.

Как считают в профильном комитете российского парламента, принятие изменений в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» позволит усовершенствовать правовое регулирование общественных отношений в сфере туризма, ликвидировать пробелы и неопределенности, выявленные в результате анализа сложившейся правоприменительной практики. Документ разработала и внесла в Госдуму России группа парламентариев во главе с вице-спикером Шолбаном Кара-оолом.

Одним из авторов законопроекта является депутат от Чувашии, член думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева. Алла Леонидовна считает, что предлагаемые изменения отражают динамику и сущность процессов, происходящих в последнее время в туристической сфере. Предыдущие содержательные изменения в понятийный аппарат Закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в частности, в понятие «туристская индустрия», вносились достаточно давно. «Принятие закона позволит детально анализировать современные тренды развития отрасли, определять требования к их деятельности, эффективно регулировать направления их развития и оказывать различные меры поддержки, в том числе государственной, в которых отдельные виды туристической деятельности нуждаются», — пояснила Алла Салаева.

Так, предлагаемым текстом закона туристской услугой предлагается считать определенные действия или определенную деятельность, осуществляемую субъектами туристской индустрии по заданию туриста и (или) экскурсанта по перевозке, размещению, организации питания, экскурсионному сопровождению и иным действиям, предусмотренным в рамках исполнения соответствующего договора на возмездной основе в целях удовлетворения их потребностей в сфере туризма. К субъектам туристской индустрии предлагается отнести юридические лица, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые осуществляют «деятельность, направленную на оказание туристских услуг».

Также законопроектом предлагается дать определение объектам туристской индустрии. К ним будут относиться здания, строения, сооружения, транспортные средства и иные объекты, используемые субъектами туристской индустрии для формирования, продвижения, реализации и предоставления туристских продуктов и туристских услуг, в том числе гостиницы, кемпинги, объекты санаторно-курортного лечения, горнолыжные трассы, пляжи, а также иные объекты, определяемые правительством.

Кроме того, парламентарии предлагают изменить определение туристской индустрии. По действующему законодательству это совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, организаций, а также индивидуальных предпринимателей, самозанятых, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Законопроектом предлагается установить, что туристская индустрия — это комплексная сфера экономической деятельности по использованию туристских ресурсов (в том числе объектов туристской индустрии) для формирования, продвижения, реализации и предоставления туристских продуктов, удовлетворения потребностей туристов в товарах и услугах временного размещения, перевозки, питания, оздоровления и лечения, сопровождения, образовательных, досуговых, игорно-развлекательных, экскурсионных, рекламных, информационных и иных услугах в пределах определенной территории.

Алла Салаева отметила, что развитие предпринимательской активности в туризме достигло широких масштабов, в связи с чем сформировалась обширная правоприменительная практика. Появилась необходимость учета всего разнообразия отношений, возникающих при оказании туристских услуг нашим гражданам. «По этим же причинам существенно выросло как количество видов предпринимательской туристской деятельности, так и число участников туристского рынка. Это обуславливает необходимость более четких определений для субъектов и объектов туристской индустрии», — добавила депутат.

При этом нельзя забывать о необходимости соблюсти золотую середину: чтобы не возникло чрезмерного или избыточного регулирующего воздействия на туристическую сферу, но в то же время и не допустить правовых пробелов, уточнила парламентарий.

Филипп Афанасьев