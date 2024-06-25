Школьники из Цивильска побывали в Москве

Утром — в парламенте, вечером — в театре

Посетить здание Государственной Думы на Охотном ряду, узнать, как устроена работа депутатов нижней палаты российского парламента, — такая возможность представилась ученикам цивильской школы № 2 имени В.М. Воротникова. Экскурсию для ребят — победителей первого регионального конкурса школьных театров «АСАМ» — и их педагогов организовала депутат Госдумы Алла Салаева.

Школьники с большим интересом посетили залы, где партийные фракции проводят свои совещания и встречи, сфотографировались у знаменитой телестены, смогли задать свои вопросы. Особенно юным цивилянам запомнилась встреча с депутатами Аллой Салаевой, Аленой Аршиновой и вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. В беседе за круглым столом дети интересовались работой Госдумы, спрашивали, какими качествами нужно обладать, чтобы стать депутатом.

«Поговорили с ребятами и о том, чего им не хватает на театральных сценах. В ответ от детей услышали, что они сами хотят участвовать в написании сценариев и подготовке спектаклей о своих сверстниках», — сообщила Алена Аршинова.

«Ребята делились планами — кто-то хочет продолжить творческую деятельность и поступить в театральный вуз, кто-то видит себя в медицине, а кто-то подумывает о профессии криминалиста. А потом мы поделились своим опытом и постарались вдохновить ребят идти за своей мечтой», — после встречи написала в телеграм-канале Алла Салаева. Гости из Чувашии поблагодарили представителей Госдумы за теплый прием и познавательную экскурсию. Как рассказала директор цивильской школы № 2 Татьяна Кузьмина, для ребят эта встреча с успешными государственными людьми запомнится на всю жизнь: они поняли и поверили, что нужно мечтать, ставить цели и смело идти навстречу им.

Для цивильских школьников и учителей в Москве подготовили насыщенную программу. Кроме Госдумы они посетили выставку–форум «Россия» на ВДНХ, посмотрели спектакль в Московском дворце молодежи и побывали в ведущих театрах страны. Билеты на балет «Кармен-сюита» в Большом театре и постановку «Три товарища» в «Современнике» стали подарком для юных артистов и руководителя школьного театра от Аллы Салаевой.

Кстати

В сентябре начнется муниципальный этап 2-го регионального фестиваля школьных театров «АСАМ». Алла Салаева пригласила всех школьников в нем поучаствовать.