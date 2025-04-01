На контроль берут каждое обращение

Сначала люди пытаются самостоятельно разобраться со своими проблемами. Когда не находят выхода из сложившейся ситуации, обращаются за помощью к народным избранникам. В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» депутат Госдумы Алла Салаева провела прием жителей республики по вопросам, требующим скорейших решений.

Подобные встречи с участием парламентария проходят ежемесячно. Людей заботят трудности в разных сферах. Особое внимание — бойцам специальной военной операции и их семьям. Так, на прием пришла мать троих детей, вдова участника СВО Анастасия. Женщина сообщила, что не может оформить социальные выплаты из-за задержки в получении удостоверения члена семьи погибшего на спецоперации. Алла Салаева пообещала разобраться в ситуации, помочь в оформлении документов, а также в предоставлении региональной выплаты.

С похожей проблемой столкнулись пенсионеры Мария Борисовна и Вячеслав Сергеевич, чей сын ушел защищать Родину в зону СВО. Сегодня у родителей нет официальных сведений о его местонахождении.

Также были обращения по теме ЖКХ. Елена Васильева проживает в доме № 9 по улице Урукова в Чебоксарах. Здание 1963 года постройки, серьезные опасения вызывают протекающая кровля и состояние водостоков.

Директор МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» Андрей Шестаков уточнил, что в рамках республиканской программы капитальный ремонт дома запланирован в 2029 году. Однако работы могут стартовать раньше, если собираемость взносов на капремонт от жителей составит более 95%. Также собственникам жилья совместно с управляющей компанией «Мирный-1» предстоит подготовить пакет документов для рассмотрения переноса работ на более ранний срок.

Между тем у Ольги Витальевны возник вопрос по подтверждению трудового стажа. Женщина с детства работала дояркой, телятницей в колхозе, также регулярно выходила в поля. Оказалось, что некоторые периоды ее биографии не нашли отражения в трудовой книжке. Ольга Витальевна обращалась в архивы Аликовского округа за нужными сведениями, но обнаружила не все данные. Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Чувашии Римма Тасакова пояснила, что трудовой стаж с 16 лет подтверждается при помощи свидетельских показаний. Также при наличии официальных документов рабочий стаж можно оспорить через суд.

«Я очень благодарна людям, пришедшим на прием. Мы стараемся максимально помочь каждому человеку, полностью погрузиться в дела, — заявила Алла Салаева. — Есть вопросы, которые требуют более детальной проработки».

А уже после личного приема граждан парламентарий посетила региональное отделение Российского союза ветеранов. Организация давно нуждалась в современной технике. На одном из приемов председатель отделения Виталий Осипов обратился с просьбой, которая в кратчайшие сроки была исполнена. Алла Салаева вместе с министром труда Чувашии Аленой Елизаровой посодействовали в преображении офиса — теперь сотрудники в кабинетах работают на новых компьютерах, обеспечены они и современным цветным принтером.

«В преддверии 9 Мая мы уделяем особое внимание ветеранам, — подчеркнула Алла Салаева. — Ведь они несут пример героизма, патриотизма для подрастающих поколений. Эти люди выбрали своей главной профессией Родину защищать».

«В ходе работы нам приходится оформлять множество документов, материалов. У нас не хватало офисной техники, — рассказал Виталий Осипов. — Нам сделали подарок. Мы очень благодарны Алле Леонидовне и Алене Геннадьевне за то, что они откликнулись на нашу просьбу».