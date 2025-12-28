«Наша общая цель — стабильность, благополучие людей и сильная Россия»

Алена Аршинова рассказала об итогах осенней сессии Госдумы

В ходе региональной недели депутат Государственной Думы от Чувашии Алена Аршинова провела в республике ряд важных встреч. Помимо этого, Алена Игоревна поделилась с избирателями результатами парламентской работы.

Как отметила заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в федеральном парламенте Алена Аршинова, в завершившуюся осеннюю сессию главным приоритетом партии была работа над бюджетом страны на ближайшие три года. «Нам важно, чтобы все наказы россиян, собранные в Народную программу партии и направленные на исполнение всех социальных обязательств перед людьми, нашли отражение в бюджете. И мы с коллегами этого добились», — подчеркнула Алена Игоревна.

Одним из главных достижений стало внесение целого ряда поправок в федеральный бюджет, обеспечивающих реализацию важнейших пунктов Народной программы партии. Среди принятых мер особое внимание уделено социальной поддержке населения, развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни россиян. Значительная часть бюджетных средств направлена на поддержку участников специальной военной операции и их семей, социальную газификацию, развитие сельского хозяйства, модернизацию системы здравоохранения и экологические инициативы. «Только в 2026 году на Народную программу будет направлено 5,9 трлн рублей — это серьезный ресурс», — заявила Алена Аршинова.

Значительный объем финансирования выделен на сферу образования. Например, на капитальный ремонт школ предусмотрено почти 300 млрд рублей в течение ближайших трех лет. Это позволит существенно обновить инфраструктуру учебных заведений и создать комфортные условия для учащихся. Также предусмотрены значительные инвестиции в ремонт колледжей и техникумов и строительство новых школ. При этом парламентарий напомнила, что с 2022 года в рамках федеральной программы по капремонту в Чувашии с софинансированием из федерального бюджета отремонтировано 59 учебных заведений.

Немаловажным достижением является законодательное обеспечение дополнительной социальной помощи семьям военнослужащих. Были расширены возможности бесплатного получения дополнительного образования ветеранами боевых действий, установлены жилищные гарантии и введены новые льготы на бесплатный проезд военнослужащих и их близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

«Мы также предоставили регионам полномочия устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших в период прохождения службы», — добавила парламентарий. Алена Аршинова заявила о намерении продолжить активную работу фракции в весенней сессии Госдумы, направив усилия на дальнейшее повышение уровня социального благополучия граждан.