Доверие к электронным сервисам растёт

Все больше жителей республики для решения различных вопросов выбирают цифровые платформы. Это важный показатель того, насколько успешно реализуется национальный проект «Экономика данных».

Ключевую роль играют два цифровых инструмента: платформа обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» и Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ). Через них можно сообщить о проблеме, отследить ее решение и даже повлиять на работу управляющих компаний.

Только в последние месяцы 2025 года в Госжилинспекцию Чувашии поступило 2754 обращения разных форм. Так, 851 — через ГИС ЖКХ, еще 476 — через «Госуслуги.Решаем вместе». Рост числа таких обращений говорит о том, что люди все больше доверяют электронным сервисам и уверенно ими пользуются.

Данные из этих систем становятся ценным ресурсом для власти. На их основе формируется открытая статистика: сколько времени уходит на рассмотрение заявок, какие организации работают оперативно, а где задержки. Это мотивирует чиновников и управляющие компании быстрее реагировать и улучшать качество услуг.

Таким образом, то, что раньше воспринималось как «поток жалоб», сегодня превращается в стратегический инструмент управления. Благодаря сквозной цифровизации сокращаются издержки на обработку запросов, а сами обращения помогают прогнозировать проблемы в конкретных местах и заранее планировать решения. Цифровые данные перестали быть просто отчетностью — они стали основой для более умного, быстрого и прозрачного управления.