С заботой о детях и пониманием цены мира

История детского сада № 8 «Колокольчик»— это пример того, как сложный и затянувшийся проект все-таки доходит до финала. С рабочим визитом в Моргаушский округ приехала по сути инициатор этого сложного замысла, депутат Государственной Думы РФ Алла Салаева.

Здание садика ввели в эксплуатацию 12 декабря. Оно рассчитано на 160 воспитанников и обслуживает сразу 15 деревень округа. Для сельской территории это ключевой социальный объект, который влияет на решение семей оставаться жить и работать на родной земле. Сегодня учреждение посещает 31 ребенок, в ближайшее время планируется довести эту цифру до 82. Детский сад полностью укомплектован персоналом и готов к дальнейшему набору.

«Путь к открытию был непростым. Строительство потребовало серьезных усилий со стороны муниципалитета и республики, постоянного контроля сроков и качества работ. Для родителей этот объект долго оставался ожиданием — с надеждой и сомнениями одновременно. Поэтому сегодняшний результат здесь воспринимают не как формальную «сдачу объекта», а как победу всего округа», — с гордостью за местных жителей подчеркнула парламентарий.

Завершился визит теплой и по-настоящему человеческой встречей с родителями и будущими воспитанниками. Состоялось новогоднее представление — первое большое событие в жизни детского сада. И, конечно же, были исполнены заветные детские новогодние желания — все юные участники встречи получили памятные подарки от Аллы Салаевой.

Еще один важный пункт визита — Сятракасинская средняя школа Моргаушского округа. Введенная в эксплуатацию в 1991 году, она много лет жила за счет косметических ремонтов. Сегодня здесь учатся 104 ребенка, работают 20 педагогов. Визит начался с обхода блока начальных классов, столовой, спортивного зала, кабинетов. За аккуратными рекреациями и ухоженной территорией, благоустроенной в 2024 году, — очевидная потребность в серьезном обновлении.

Капитальный ремонт школы запланирован на 2026 год. Уже сегодня понятно, что это настоящая перезагрузка: с новыми пространствами, современными решениями.

Но самым трепетным моментом визита стали встречи с детьми. С теми, чьи отцы отдали жизни, защищая Родину в ходе спецоперации. Четвероклассник Денис Ерзуков, девятиклассница Надежда Ерзукова и десятиклассница Анастасия Кузьмина получили новогодние подарки. В беседе с депутатом не говорилось громких и пафосных слов. Сам факт общения дал понять главное: вы не одни, о вас помнят, вас поддержат.

Алла Салаева подчеркнула, что такие школы нельзя терять — ни как образовательные учреждения, ни как живые центры сел. Да, в них ходит немного учеников — демографическая ситуация непростая. Но именно поэтому особенно важно сохранить здесь современное, сильное, теплое образовательное пространство — чтобы семьи оставались, чтобы дети видели будущее у себя дома.

Сятракасинская школа входит в 2026 год с надеждой. С планами на капитальный ремонт. С вниманием со стороны республики. И с памятью о тех, кто отдал самое дорогое — ради того, чтобы здесь, в школьных коридорах, звучал детский смех.