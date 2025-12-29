Итоги года «АБС Электро»: 200 высоких наград и представительный форум на 600 гостей со всей России

Конец года — время подвести итоги, оглянуться на пройденный путь и отметить достижения, которые стали результатом слаженной и профессиональной работы. В этом году более 200 сотрудников группы компаний «АБС Электро» были удостоены различных наград. Такое достойное завершение года наглядно подтверждает признание вклада специалистов в развитие отрасли и подчеркивает особое отношение холдинга к своим сотрудникам, которые по праву считаются его главной ценностью.

НАША СПРАВКА Группа компаний «АБС Электро» объединяет многопрофильные предприятия, которые более 65 лет занимаются разработкой и производством широкого спектра электротехнического оборудования, внедрением систем автоматизации и защиты, проектированием, строительством, инженерным оснащением и комплектацией энергообъектов. Продукция и научные исследования предприятий «АБС Электро» широко применяются в лидирующих компаниях Российской Федерации — «Газпроме», «Рoснефти», «Россетях», «Русгидро», «Росатоме» и в других компаниях-лидерах.

Высокая оценка труда и профессионализма

Труд, опыт и преданность своему делу находят отражение в заслуженных наградах. В этом году сотрудники предприятий группы компаний «АБС Электро» удостоены почётных званий, благодарностей и грамот федерального и регионального уровней. Звания «Почётный машиностроитель» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики», благодарности Министерства энергетики РФ, Главы Чувашской Республики и другие награды получили представители компаний «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «ВНИИР», «ВНИИР-Прогресс», «Релематика». Не остались без внимания и сотрудники «ВНИИР-Промэлектро», «АБС Электротехника», «АБС Русь».

Одними из наиболее значимых и почетных стали награды Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, которыми были отмечены специалисты за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие отрасли и многолетнюю добросовестную работу. труд.

«Мы выражаем признательность тем, чей труд не всегда заметен, но без которого невозможно развитие промышленности и экономики. Именно человек — его знания, опыт и преданность делу — остаётся главной ценностью группы компаний «АБС Электро» и основой нашего движения вперёд», — отметила председатель Совета директоров группы компаний «АБС Электро» Ирина Харисова.

Награды, безусловно, заслуженны – они стали результатом ежедневного добросовестного труда специалистов предприятий «АБС Электро». Весомый вклад в общую копилку достижений коллектива, объединяющего более трех тысяч сотрудников, внесли и успехи уходящего года.

В течение года компания принимала участие во множестве профильных отраслевых мероприятий, профессиональных форумов и выставок, где продукция и разработки «АБС Электро» неизменно вызывали интерес специалистов. Особое значение имели ключевые события, ставшие наиболее показательными с точки зрения технологического развития и импортозамещения. Одним из таких мероприятий стала выставка KazanEnergyExpo-2025, прошедшая в апреле в Татарстане. Здесь группа компаний представила оборудование, ориентированное на замену зарубежных аналогов в самых разных сферах применения. Среди представленных решений — устройства плавного пуска для электродвигателей, интеллектуальные электроприводы с функцией частотного управления, модульные реле, ставшие полноценной заменой продукции итальянских, австрийских и польских производителей, и другие современные разработки.

От технологий к масштабам

На Международной выставке «Нефтегаз-2025» группа компаний «АБС Электро» представила новое поколение электротехнического оборудования для топливно-энергетического комплекса России. Новинки ориентированы на работу в сложных и ответственных условиях, где надёжность и безопасность имеют ключевое значение.

Особый интерес специалистов вызвали взрывозащищённые электроприводы для трубопроводной арматуры — оборудование, незаменимое для предприятий нефтехимии и нефтепереработки. Не менее востребованным решением стало устройство безударного плавного пуска, предназначенное для запуска высоковольтных электродвигателей с понижением пусковых токов и снижением механических нагрузок. Такое оборудование эффективно применяется в нефтегазодобыче, на ТЭЦ и ГЭС, а также на других промышленных объектах, где критически важно продлить срок службы электродвигателей и повысить надёжность технологических процессов. Все разработки полностью отечественные и уже успешно поставляются за рубеж — в Турцию, Казахстан, Узбекистан и другие страны. В целом продукция «АБС Электро» хорошо известна и востребована на рынках стран БРИКС, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, что подтверждает её конкурентоспособность на международном уровне.

Председатель Совета директоров «АБС Электро» Харисова Ирина Владимировна – о качестве продукции и спросе на зарубежных рынках: «Даже в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры рынок продолжает выбирать технологически зрелые и надежные решения. Появление новых зарубежных партнеров показало, что продукция «АБС Электро» соответствует ожиданиям тех заказчиков, для которых на первом месте стоят стабильность, ресурс оборудования и сервисная поддержка».

Успешным для предприятий-производителей электротехники оказался Петербургский международный экономический форум. На нем было подписано Соглашение с Правительством Санкт-Петербурга о реализации инвестиционного проекта объёмом 5 млрд рублей. К уже действующей производственной площадке холдинга в городе добавится новый завод по выпуску радиоэлектронной продукции, который разместится на территории особой экономической зоны и займёт площадь 2 гектара. Создание новой производственной площадки не только обеспечит появление дополнительных рабочих мест, но и откроет широкие возможности для профессионального развития сотрудников. Формирование современного завода позволит наладить обмен компетенциями между подразделениями и расширить практику профессиональной ротации. Уже сегодня в «АБС Электро» на постоянной основе происходит процесс обмена компетенциями между производственными площадками и подразделениями, расположенными в разных городах, тем самым сотрудникам предоставляется возможность передавать накопленный опыт коллегам и одновременно осваивать новые технологии и производственные процессы. Концентрация ведущих научных и образовательных центров в Санкт-Петербурге станет дополнительным фактором для повышения квалификации и карьерного роста специалистов холдинга.

Осенью «АБС Электро» снова заявило о себе в Санкт-Петербурге. В октябре, на XIV Петербургском международном газовом форуме, предприятия группы компаний представили комплекс технологических решений, направленных на повышение энергоэффективности и надежности объектов российской промышленной инфраструктуры. Участие в форуме стало не только возможностью продемонстрировать разработки, но и важным этапом в расширении деловых связей. В рамках форума предприятиями «АБС Электро» был подписан ряд соглашений о продвижении продукции и услуг на объектах как «Газпрома», так и других крупных компаний. К примеру, по мере сокращения доступных ресурсов на уже разведанных месторождениях будет расширяться добыча полезных ископаемых на шельфе, что требует инвестиций в технологии морской добычи и специализированное оборудование.

Завершающим значимым событием для компании стала Российская энергетическая неделя, прошедшая в Москве. В рамках форума «АБС Электро» представила линейку научно-технической продукции, разработанной для повышения надежности функционирования объектов и снижения энергозатрат в российском промышленном комплексе. Особое внимание экспозиции компании уделил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, посетивший стенд «АБС Электро» в ходе обхода выставочной площадки. Ознакомившись с представленными разработками, глава ведомства отметил их технологическую новизну и прикладное значение, а также подчеркнул вклад компании в развитие топливно-энергетического комплекса и повышение устойчивости национальной энергетической инфраструктуры

.…и Арктику покорим

Решения «АБС Электро» работают там, где особенно важны надежность и точность: на земле — в промышленных и энергетических комплексах, на воде — на морских и речных судах, в воздухе — в инфраструктуре авиационных и космических проектов, и даже в космосе — в составе высокотехнологичных систем будущего.

Сегодня оборудование компании уверенно покоряет Арктику — регион экстремальных условий и стратегических задач. В 2025 году изготовлен и поставлен комплекс судового электрооборудования для строительства атомного ледокола «Лидер» — самого мощного в мире судна своего класса, способного преодолевать льды толщиной более 4 метров. Электрооборудование ледокола включает главные распределительные щиты и современные системы безопасности, обеспечивающие стабильное и бесперебойное энергоснабжение всех ключевых узлов судна даже в самых суровых климатических условиях.

Благодаря таким инженерным решениям Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении Арктики и развитии Северного морского пути. К 2030 году планируется увеличение флота атомных ледоколов до 11 единиц — это важный шаг для обеспечения круглогодичной навигации и энергетической безопасности страны. Значимость этого направления трудно переоценить: именно в Арктике сосредоточены колоссальные природные богатства — около 13% мировых запасов нефти и порядка 30% природного газа, которые определяют энергетическое будущее планеты.

Что год грядущий нам готовит?

2026 год станет по-настоящему знаковым этапом в истории группы компаний «АБС Электро». Сразу два ключевых предприятия холдинга отметят юбилеи, отражающие преемственность традиций и устойчивость развития: 65 лет со дня основания ВНИИР и 25 лет компании «Релематика». Эти даты — не просто вехи летописи, а подтверждение высокого научно-технического потенциала и вклада в развитие отечественной энергетики.

В юбилейный год ВНИИР продолжит активное развитие линейки преобразователей частоты и низковольтных комплектных устройств, уделяя особое внимание повышению энергоэффективности и надежности решений. В фокусе также дальнейшее совершенствование технологий синхронизации времени и укрепление партнерских связей с ведущими государственными корпорациями и машиностроительными холдингами страны.

«Релематика» сосредоточится на дальнейшем улучшении существующих алгоритмов защиты энергосистем, интеграции технологий искусственного интеллекта в мониторинг и диагностику оборудования, а также расширении взаимодействия с предприятиями энергетического сектора и исследовательскими организациями.

При этом в центре внимания группы компаний неизменно останется человек – и ветераны отрасли, заложившие основу успеха, и молодые специалисты, продолжающие традиции и приумножающие славу Чебоксар как признанного электрограда. Социальная политика «АБС Электро» носит системный и долгосрочный характер: наряду с внедрением передовых технологий и развитием производства компания создает комфортные и справедливые условия для личного и профессионального роста сотрудников всех поколений, активно вовлекая их в реализацию масштабных и значимых проектов.

Достойный уровень заработной платы, программы беспроцентных ссуд на приобретение жилья, бесплатное питание в заводских столовых, возможности для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни — все эти меры социальной поддержки, подчеркивает руководство холдинга, не только сохранятся, но и будут развиваться. Особое внимание уделяется корпоративной культуре и заботе о семьях сотрудников — добрые традиции, такие как новогодние подарки детям, остаются неотъемлемой частью жизни компании.