В Чебоксарах открыт памятник Семену Матвеевичу Ислюкову

В память о выдающемся деятеле республики

Он возглавлял Чувашию на протяжении 30 лет, под его руководством республика сделала решительный поворот от аграрного края к индустриальному региону.

Особая заслуга Семена Матвеевича — открытие Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. При его непосредственном участии были построены основные культурные объекты: Чувашский драматический театр имени К.В. Иванова и Русский драматический театр, Чувашский государственный театр оперы и балета, Чувашская государственная филармония, Дворцы культуры предприятий, музеи и библиотеки.

Памятник установлен в сквере имени С.М. Ислюкова. Автор — известный скульптор Владимир Нагорнов. Владимир Порфирьевич лично знал Семена Ислюкова, поэтому с большой охотой взялся за работу. Его эскиз среди других девяти, отправленных на конкурс, был признан лучшим.

Монумент Семену Ислюкову представлен в виде трехметровой бронзовой фигуры с плащом и шляпой в руках, как бы шагающей уверенно вперед. Традиционно памятники руководителям ставили высоко, чтобы подчеркнуть монументальность. Но Семен Ислюков был человеком открытым, поэтому постамент выбрали низкий — ближе к горожанам.

«Семен Матвеевич Ислюков прошел жизненный путь, начав трудовую деятельность с обычного учителя сельской школы. Своим трудом раз за разом доказывал, что он истинный патриот и настоящий сын чувашского народа. Открывая памятник, мы отдаем наш долг памяти великому деятелю, человеку с большой буквы, который не только трудился на благо республики, но, самое главное, отличался своим отношением к людям. Открытие памятника — это напоминание нам с вами и будущему поколению, как должен человек относиться к своему делу, к своей малой родине», — сказал на открытии заместитель Председателя Кабинета министров республики Владимир Степанов.

«Семен Матвеевич навсегда вписал свое имя в историю развития города и нашей республики. Именно благодаря его ответственному подходу город Чебоксары сделал колоссальные шаги в своем развитии. Мы обязаны чтить, помнить и, самое главное, испокон веков сохранять историю нашего города. Особое восхищение вызывает команда тех людей, с кем он работал. Их сегодня здесь немало. Когда мы с ними встречались, они с душой, с любовью рассказывали о своем лидере, руководителе, с кем десятки лет отдали во благо нашего города. Это для нас большой-большой пример. Все лучшее и будем сохранять и продолжать», — отметил в своей речи глава города Чебоксары Станислав Трофимов.

«12 января 1972 года началось строительство «Промтрактора». Чтобы этот гигант появился именно у нас, титанический труд проделал Семен Ислюков. Убедить Москву дать Чувашии такой завод — уже подвиг. Но он строил не просто цеха. С заводами рождался новый город: 21 детский сад, семь школ, поликлиники, ДК тракторостроителей, путепровод, очистные сооружения… По сути, благодаря ему появились «Промтрактор», «Химпром», «Чувашкабель», Чебоксарская ГЭС и даже Новочебоксарск. Его дело — это не просто памятники из бетона. Это жизнь сотен тысяч людей. Память о нем будет жить, как яркая звезда», — поделился воспоминаниями Иван Долгушин, почетный гражданин города Чебоксары.

Путь к памятнику начался в 2020 году, когда ветераны во главе с председателем Совета ветеранов АПК Александром Самылкиным предложили увековечить память Ислюкова. Депутат Госдумы РФ Алла Салаева взяла инициативу на сопровождение. Администрация Чебоксар и Минкультуры начали подготовку проекта. Летом 2022 года был объявлен конкурс на лучший архитектурно-художественный образ. Осенью комиссия рассмотрела шесть предложений, выбрав работу Владимира Нагорнова.

Трехметровая бронзовая фигура, отлитая на заводе «ЛитАрт» в подмосковном Жуковском, изображает Ислюкова, устремленным вперед, с плащом и шляпой в руках. Фото Валерия Львова