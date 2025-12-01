Когда долги не пускают за границу

Житель Чебоксар полностью погасил задолженность по компенсации морального вреда в размере 490 тысяч рублей после введения ограничения на выезд за пределы России. Исполнительное производство находилось в Ленинском районном отделении судебных приставов УФССП по Чувашской Республике.

Речь шла о взыскании морального вреда, причиненного преступлением. Добровольно исполнять решение суда должник не спешил, поэтому судебный пристав применил одну из самых действенных мер — временно ограничил выезд за границу. Именно эта мера оказалась решающей.

Как выяснилось, выезд за пределы страны был необходим должнику по служебным причинам. Чтобы не сорвать планы, он в кратчайшие сроки полностью оплатил как сумму основного долга, так и исполнительский сбор. Общая сумма выплат составила 490 тысяч рублей.

После поступления денег на депозитный счет службы и их перечисления взыскателю ограничение на выезд было снято, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Судебные приставы отмечают: восстановление справедливости и защита прав потерпевших остаются приоритетом, а игнорирование решений суда в любом случае приводит к реальным последствиям.