Награды, завоеванные мирным трудом

В год восьмидесятилетия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне хочу рассказать о легендарной личности, человеке с большой буквы — Харитонове Михаиле Николаевиче, 25 лет бессменно (с 1954 по 1979 год) руководившем Чувашским республиканским союзом потребительских обществ (ЧПС) .

Михаил Харитонов родился 28 декабря 1915 года в селе Репьевка-Сачковка Корсунского уезда Симбирской губернии, ныне Майнинского района Ульяновской области. Трудовую жизнь начал после окончания школы конторско-торгового обучения в г. Ульяновске в 1933 году. До 1937 года работал продавцом сельмага, затем завмагом, председателем правления сельпо Корсунского райкома профсоюза работников потребкооперации Ульяновской области.

В 1937-1939 годах служил в Красной Армии, в 1939-1941 годах — замдиректора Кировской МТС по политчасти в Амурской области. С 1941 по 1945 год воевал на фронтах Великой Отечественной войны, неоднократно смотрел смерти в лицо.

В 1946-1953 годах — директор Алатырьторга, секретарь горкома ВКП(б), председатель Алатырского горисполкома, 1953-1954 годы — заместитель министра торговли Чувашской АССР, а с октября 1954 по май 1979 года — председатель правления ЧПС. Именно в годы его руководства был создан основной материально-технический фундамент системы ЧПС в Чебоксарах, Канаше, Шумерле и райцентрах ЧАССР: универсальные базы, универмаги, продовольственные и хозяйственные магазины, здания кооперативного техникума и института ГУК, здания аппаратов управления, столовые, рестораны, склады приемки и переработки лектехсырья, базы отгрузки картофеля, овощей, а также много жилья для работников системы ЧПС, общежития для учащихся и студентов.

Михаил Николаевич был мудрым, энергичным и ответственным руководителем республиканского и российского масштаба. Избираясь многие годы депутатом Верховного Совета ЧАССР, членом Чувашского обкома КПСС и Совета Роспотребсоюза, он умело сплачивал вокруг себя деловых, по-настоящему способных практиков и молодых специалистов. Его авторитет перед руководством республики (Н.А. Вороновским, С.М. Ислюковым и М.В. Зайцевым) был непререкаем, так как система ЧПС была и остается значимым налогоплательщиком в бюджеты округов и республики в целом. Его первым заместителем по производству был Владимир Наварнов, главным ревизором — Федор Чернов, участники Великой Отечественной, которых я лично близко знал и глубоко уважал.

За свои труды Михаил Николаевич был награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды. Он заслуженный работник торговли ЧАССР и РСФСР. Считаю, он был достоин присвоения ему звания «Герой Социалистического Труда», так как создал такую уникальную систему ЧПС и успешно руководил ею. Ведь председателям колхозов «золотые звезды» давали…

Судьба подарила мне момент встретиться с ним и остаться благодарным на всю жизнь. В 1975 году наш колхоз объединили с соседним, а там от прежнего председателя оставалась недостроенная хлебопекарня. Чтобы запустить ее в работу, я поехал в Чебоксары. Владимир Наварнов быстро решил все необходимые вопросы и повел меня к председателю правления ЧПС, видимо, это было у них традицией — всех новых руководителей хозяйств знакомить с руководством. До сих пор помню и с благодарностью рассказываю о том понимании и уважении, с которым отнесся ко мне Михаил Николаевич. Он подкупал своей простотой, вниманием и заботой о сельском жителе. Расспросил меня, как идут дела в хозяйстве, как живут колхозники, пайщики, угостил чаем и спросил: «А может, у вас есть ко мне личная просьба, молодой человек?» Растроганный таким вниманием и доброжелательностью, я осмелился попросить его разрешения выделить мотоцикл «Урал» для бригадира колхоза. И, к моему удивлению, он сразу решил вопрос. В то время это была неоценимая поддержка и помощь сельскому специалисту.

Ведь благодаря таким людям — ветеранам Победы, защитникам нашего Отечества, их созидательному труду в годы расцвета СССР — мы появились на свет, досыта ели хлеб, стали дипломированными специалистами и живем в нашей прекрасной стране.

В свое время мне, как заместителю председателя РИК, начальнику управления сельского хозяйства в 1977-1986 годах, удавалось совместно и плодотворно работать с руководством ЧПС, преемниками Михаила Николаевича Харитонова — В.И. Коробцовым, Т.И. Михайловой, В.А. Гладышевым и их заместителями. Решали вопросы поставок ранних овощей в ЧАССР, отгрузки картофеля и поздних овощей за пределы республики, в том числе в Москву, Узбекистан, на Кубу.

Дело Михаила Николаевича Харитонова и сейчас в надежных руках его учеников. Председатель Совета ЧПС Валерий Павлов возглавляет систему с 2001 года, и наша потребкооперация всегда в числе передовиков в России. Как экс-член Совета ЧПС, встречаясь с ним, всякий раз благодарю его от имени сельских жителей и пайщиков за успешное продолжение созидательной миссии Михаила Харитонова.

Арибзян Багаутдинов