В Чувашском драматическом театре представили новую интерпретацию сказки «Дюймовочка»

«Поможет друг тебе!»

В 2025 году весь мир отмечает 220-летие со дня рождения великого датского писателя Ганса Христиана Андерсена, с творчеством которого знаком каждый ребенок и взрослый. А еще в уходящем году исполнилось 190 лет с момента первого издания его «Дюймовочки», опубликованной в сборнике «Сказки, рассказанные детям» и завоевавшей сердца миллионов юных читателей. Ее премьера, состоявшаяся в прошлую пятницу в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова, перенесла маленьких зрителей в страну вечного лета и прозвучала настоящей симфонией волшебства, причем в прямом смысле слова.

Спектакль музыкальный (композиторы — Андрей Колесников и Дмитрий Бикчентаев), и это задает тон всему повествованию, наполняя его настроением, эмоцией, динамикой, темпоритмом. Веселые эстрадные песни не только легко запоминаются и хорошо ложатся на слух, но и помогают раскрыть образы героев, у каждого из которых есть своя музыкальная характеристика, что довольно редко встречается на драматической сцене.

Кстати, круг действующих лиц существенно расширен. Помимо Дюймовочки, Принца, Крота, Мыши, Жука, Ласточки и других «старожилов» сказки на подмостках появляются Ворона, Жаба-папа и даже Премьер-министр эльфийской страны. Содержание тоже кардинально изменено (автор либретто — Алена Богданова), благодаря чему давно известное произведение обрело новые краски и неожиданные сюжетные повороты.

Декораций в спектакле немного, художник Игорь Торбеев обходится парой гигантских цветов, троном в виде бутона и листом кувшинки. Зато активно используется мультимедийная проекция, что помогает режиссеру Андрею Красноусову быстро менять место действия и перемещать персонажей в пространстве.

В премьере заняты как молодые актеры, так и уже опытные мастера сцены, для которых участие в подобных постановках, проникнутых теплотой, душевностью и светом, — тоже большая радость. Среди них Кристина Иванова и Оксана Кашаева, Анна Цветкова и Александр Васильев, Надежда Кузьмина и Евгений Урдюков, заслуженные артисты Чувашии Елизавета Хрисанфова и Светлана Андреева, Марина Яковлева и многие другие.

«В спектакле отражены ключевые качества человеческого характера — доброта, внутренняя стойкость и стремление к мечтам, раскрыта идея важности веры в себя и способности справляться с препятствиями. Главной героине сказки пришлось преодолеть немало трудностей, прежде чем она нашла свое счастье», — отмечают в театре. А еще новая постановка учит ценить дружбу, которую не заменят никакие богатства и высокие титулы, и это ясно прочитывается в тексте инсценировки. «Всегда и везде, в любой беде поможет друг тебе!» — с воодушевлением восклицают герои, и зрители с ними полностью согласны. Да и сам Андерсен говорил, что «приносить пользу миру — это единственный способ стать счастливым».