Как собиралась команда мечты «Чебоксарских новостей»

Дежурство у штурвала

В моем альбоме хранится одна фотография, которой более четверти века. На ней — не просто стены с плакатами и столы, заваленные бумагами. На ней — дыхание эпохи. Конца 90-х. Редакция «Чебоксарских новостей» в тот момент, когда газета, казалось, уже дышала на ладан, но вопреки всему готовилась сделать новый вдох.

Возглавил это непростое дело мой отец — Лев Васильев. Ему, пришедшему в уже почти безнадежную ситуацию, пришлось не просто управлять, а вытаскивать издание из финансовой трясины. И его главным гениальным решением стал не балансовый отчет, а люди. Он собрал ту самую редакцию — молодую, дерзкую, невероятно талантливую и до дрожи переживающую за свое дело и за страну.

Я пришел в «ЧН» еще до него, на первом курсе журфака, скромным практикантом. А потом оказался внутри этого кипящего котла идей. Наш ньюсрум напоминал, как я это понимаю только сейчас, полицейский участок из культового сериала — тот же азарт, та же бессонная энергия и чувство общей миссии. Но при этом у нас у всех уже были персональные компьютеры, принтеры, и номер впервые собирался «безбумажно» — по сети, что для городской газеты того времени было почти фантастикой.

Я сидел в одном кабинете с титанами будущего чувашской журналистики: с язвительным и блестящим Антоном Борцовым, проницательной Лией Булавенко, неутомимой Татьяной Синицкой. За стеной творила Елена Казарина, а верстку и фото делали профессионалы, которых сегодня назвали бы звездами. Мы и были для себя той самой «Дрим Тим» — командой мечты, хотя тогда этого слова и не знали.

Дух нашего сообщества лучше всего передавали стены. Они были увешаны плакатами кинодив и политиков, но с одним строгим условием: только «хорошие». Стоило кому-то сняться в провальном фильме, спеть похабную песню или публично высказать идею, чуждую нашей редакционной «конституции», — мы собирались на «суд». После жарких дебатов «виновный» лишался чести висеть на наших почетных обоях. Это был наш кодекс, наша смешная и серьезная религия.

Мы по очереди сочиняли гороскопы, советуясь друг с другом: «Что сегодня предскажем? Деньги или большую любовь?» Мы, гурманы без гроша в кармане, устраивали конкурсы на самое изысканное меню из блюд народов мира, смакуя каждое выдуманное слово… А потом дружно шли заваривать «Ролтон» на общий обед. Денег не хватало катастрофически, но мы верили, что «вот-вот все наладится». И работали так, будто от этого зависела судьба мира.

Какие же мы были тогда крутые… И какими же мы были счастливыми. Потому что держали руку на пульсе времени, потому что нас собрал вместе человек, который верил в нас больше, чем мы сами. И потому что каждый день в этих стенах, похожих на корабль, мы вместе несли дежурство у штурвала — своей газеты, своей правды, своей юности.

С 35-летием, «Чебоксарские новости»!