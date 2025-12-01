Аутсайдер показал зубы, но «Сокол» смог переломить ход игры

Для команды из Новочебоксарска началась заключительная в этом году серия матчей в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги. Оставшиеся до наступления праздников встречи клуб проводит в гостях с соперниками, располагающимися в хвосте турнирной таблицы.

Две игры уже состоялись — в Липецке против одноименной команды.

В первом матче «Сокол» одержал победу с разгромным счетом 6:1. Ключевым оказался второй период, в ходе которого подопечные Егора Карпа отправили в ворота соперника четыре шайбы. Автором трех из них стал Никита Шальнев. Помимо него, в первом противостоянии с «Липецком» у «Сокола» отличились Илья Нуякшев, Дмитрий Мальцев, Роман Улитин.

Начало второго матча для «Сокола» получилось обескураживающим: команда из Чувашии сразу пропустила два гола — на 1-й и 6-й минутах. Максимально оперативно после этого тренерский штаб «Сокола» заменил вратаря: Матвей Малыгин вышел вместо Ярослава Лешко.

Незадолго до окончания первого периода «Сокол» сократил отставание, реализовав большинство: точный бросок нанес Андрей Жаровцев (18-я минута). В середине второго периода наши игроки не только догнали соперника, но и вышли вперед. Отличились Ярослав Добровольский (31) и Артем Фесько (32 — в большинстве). В третьей двадцатиминутке «Сокол» развил преимущество, но и соперник далеко не отпускал. Авторы голов у «Сокола»: Ильдар Арсланов (48), Илья Нуякшев (51 — в большинстве), Ярослав Добровольский (52), Андрей Жаровцев (56).

В результате победа «Сокола» — 7:4. Порадуемся успеху, но настораживает большое число пропущенных в этой игре «Соколом» голов от команды, которая занимает последнее место по точным броскам.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сокол» занимает сейчас пятое место, набрав в 22 матчах 29 очков. «Липецк» — на предпоследнем, 12-м месте: 16 очков в 24 матчах. Строчкой выше располагается следующий соперник, «Тамбов» из Мичуринска, на счету которого 17 очков в 22 играх. С «Тамбовом» новочебоксарцы сыграют 24 и 25 декабря. И напомним: именно «Тамбов» выбил нашу команду из плей-офф в прошлом сезоне, разгромив «Сокол» в решающем матче — 7:1. Ждем реванша.

МЕЖДУ ТЕМ

Воспитанник «Сокола» Андрей Никонов установил личный рекорд в КХЛ, забив в сезоне пятый гол за «Трактор»: уроженец Чебоксар поразил ворота «Металлурга». Болельщики «Трактора» радовались, но недолго: соперник ответил серией голов. В итоге челябинская команда уступила магнитогорской — 4:7.

Еще один наш земляк, нападающий Павел Жирнов, отличился голом за барнаульское «Динамо-Алтай» в матче ВХЛ против петербургского «СКА-ВМФ». История, похожая с «Трактором»: барнаульцы уступили 3:5.

Прошедший школу «Сокола» Александр Протапович записал на свой счет гол за «Омские Крылья» против «Рязани» в ВХЛ. Но и его команда проиграла — 1:4. Вскоре «Омские Крылья» встретились с тульским клубом «АКМ» и добились победы — 6:1. Здесь Протапович оформил два результативных паса.

Хоккеисты «Сокола» (в белом) показали результативный хоккей, но пришлось постараться и в обороне.