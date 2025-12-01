Свидания невозможны, чувства реальны: необычная история любви в фильме «Сводишь с ума»

Что из киноновинок этого года посмотреть в длинные январские праздники? Профессиональные критики и зрители сошлись во мнении, что лучшей романтической комедией уходящего года стал дебютный фильм молодого режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума». Сейчас он доступен онлайн, а на большом экране шел в октябре, хотя не все кинотеатры Чебоксар взяли его в прокат, видимо, боялись, что зрители не пойдут на полумистическую историю о парне и девушке из параллельных реальностей. Похожий сюжет кинематограф активно эксплуатирует, вспомним хотя бы голливудский «Дом у озера» с Сандрой Буллок или российский «Тариф новогодний» с Максимом Матвеевым. Но в фильме «Сводишь с ума» особая атмосфера легкости и юмора на фоне летнего солнечного Петербурга, который пока удерживает звание самого романтичного города страны.

Режиссер — Дарья Лебедева

продолжительность — 1 час 35 минут

место съемок — Санкт-Петербург

Здесь главные герои не могут друг другу ни позвонить, ни написать письмо — порталом, с помощью которого они общаются, стало большое зеркало в ванной в старой квартире в центре Петербурга. Завязка очень простая: и он, и она претендуют на то, чтобы снять эту квартиру, но владелец заинтересован в том, чтобы сдать ее семейной паре. Тогда Иван (Юрий Насонов) разыгрывает перед риэлтором сцену, что они молодая семья, но в момент подписания договора аренды реальность расщепляется. Иван ставит подпись быстрее незнакомой девушки, и квартира достается ему. А в ее мире она обливает экземпляр его договора кофе и сама становится арендатором. Правда, довольно быстро оба понимают, что у квартиры как будто две стороны, разделенных зеркалом. Попасть в параллельную реальность они не могут, но друг друга хорошо видят и слышат. Помните песню Шамаханской из «Чародеев»? «Стекло меж нами — как лунный свет. Но этой грани прочнее нет».

«Это кайфовая сторона, а твоя грустная»

Как зовут соседку из зазеркалья? Тут создатели сериала особую фантазию проявлять не стали. Для Алисы и Ивана зеркало — это стекло, через которое они видят квартиры друг друга, но для гостей оно работает именно как зеркало, отражая их самих.

Почему вообще стоит смотреть ромкомы, особенно людям холостым? Они показывают правильные и неправильные стратегии поведения в отношениях. Зачем Алисе (Мила Ершова) квартира в 70 квадратов в центре города? Чтобы ее женатый любовник и работодатель Константин Трифонов (Антон Васильев) не ездил к ней в Купчино, стоя по 2 часа в пробках. Его все-таки супруга дома ждет. Он популярный психолог-писатель, у которого Алиса работает SMM-специалистом. Костя почти год обещает ей развестись с женой, вот только делать это нужно «шаг за шагом, медленно и экологично», он же психолог, он же знает, как надо.

Ваня, увидев Костю сначала в ванной Алисы, а потом с женой в магазине, дает соседке совершенно очевидный совет — заблокировать его везде, поменять замок и найти свободного мужчину. С этого и начинается сближение Вани и Алисы.

Она спокойная, домашняя девушка, которая предпочитает зрелых мужчин, потому что внутренне сама старше своих лет. Он — вечный подросток, человек-праздник, чья жизнь наполнена друзьями, случайными знакомствами и тусовками. Работает Иван в баре, смотрит на мир сквозь стильные оранжевые очки и всегда доверяется случаю: «птица или цифра?» Так он обозначает орла и решку. «Эта сторона кайфовая, а твоя грустная, для одиночек и серостей», — заявляет он Алисе, считая ее поначалу слишком правильной и «душной». Если бы не зеркало, в реальной жизни они бы просто прошли мимо друг друга, потому что мы ищем тех, кто похож на нас, но лучшие союзы получаются с теми, кто нас дополняет, в ком есть качества, несвойственные нам.

Для Алисы Ваня словно сверчок за печкой: перед ним можно ходить ненакрашенной в домашней одежде, топиться в ванне в вечернем платье, плакать и не бояться быть самой собой — он же о ней такой никому в ее реальности не расскажет. То есть попытку Ваня сделал, но друзья решили, что ему пора к психиатру. У Алисы есть подруга Оля, но как вести себя с Костей, чтобы не поддаваться на его провокации, лучше другого мужчины никто не расскажет.

Тем более Ваня тот еще ловелас, легко соблазняющий девчонок и легко их отпускающий: «Я мастер спорта по самому быстрому выходу из отношений». И это он первым отправляет Алису в бар, где работает, чтобы она смогла поближе познакомиться с Ваней из ее реальности. А потом уже и она предложит поискать вторую Алису, которая тогда ушла из квартиры как проигравшая сторона и вынуждена была продолжить поиски жилья.

«Наши параллельные миры»

Эта мысль тоже не нова: вдруг где-то в параллельном пространстве живем такие же мы («Осторожно, двери закрываются»), но делаем другой выбор и поэтому становимся более счастливыми или более несчастными. Вот здесь начинается самое интересное: Мила Ершова и Юрий Насонов играют двух персонажей, которые живут в разных реальностях. Причем играют так, что мы их героев различаем. Те Ваня и Алиса, что разговаривают друг с другом через зеркало вечерами напролет, начинают меняться. Она забывает Костю, становится веселее, увереннее, кокетничает с легкомысленным соседом, а он, наоборот, грустнее и глубже, и даже перестает водить к себе девчонок. У Юрия Насонова вообще хорошо получаются такие «последние романтики».

Непреодолимая преграда заставляет Ваню все сильнее привязываться к Алисе. Недоступность — не напускная, а реальная — вот, что привлекает этого ловеласа больше всего. Алиса в его мире точно такая же: и вот она уже даже в его объятиях, и есть надежда на счастье, но он понимает, что сходит с ума по другой. И этот сюжет «как приручить Казанову» — тоже один из самых частых в романтических комедиях.

Может быть, довольно банально выглядит история Вани, почему он решил ограничиться сексом и больше ни в кого не влюбляться. Понятно, что создателям фильма нужно было объяснить его легкомысленное поведение с девушками, показать: он не подлец, не лицемер — в отличие от того же Кости. Это мозг включил защиту от боли, которую Ване когда-то пришлось пережить. Юрий Насонов в интервью разным изданиям рассказывал, что ему больше нравится Ваня-лирик в зеркале, чем Ваня-клоун в баре: «Легче быть закрытым, колким и едким, но это признак страха перед самим собой или большой человеческой трагедии».

Иван точно не глупее Алисы, хотя, конечно, она выглядит куда серьезнее и довольно быстро догадывается, что бесконечными вечеринками он заполняет внутреннюю пустоту. Именно Ваня первым начинает рассуждать, для чего свело их это странное зеркало: «Мы не можем быть вместе, но мы уже не отдельно», «Зеркало не врет, оно просто показывает то, что есть», «Иногда самое реальное — то, что нельзя потрогать».

Если пробежала искра

Алиса из зазеркалья спокойна: она не делает попыток перебраться в другую реальность и общается с Ваней из своего мира. А тот дурачится, не особо ценит ее и заставляет уже влюбившегося Ваню-соседа краснеть, извиняться за самого себя и осознавать, каким же он был придурком до встречи с Алисой в зеркале.

Чем еще хороши ромкомы — так это тем, что мы знаем: финал будет счастливым, но интересно, как герои преодолеют это испытание пространства. Впрочем, сценаристы могли легко увести все в драму о проблеме выбора и то, как важно слушать внутренний голос. Кроме психологической составляющей, здесь еще интересно наблюдать, как снят фильм. Понятно, что между актерами во многих эпизодах в раме не было стекла, иначе бы оно бликовало в кадре, но как они играли, не переходя границу. При этом заставляя поверить зрителей, что искра проскочила даже через стекло. Хочется читать все записки, которые герои клеили в отсутствие друг друга дома, рассматривать гардероб и аксессуары Вани.

Алиса, поначалу закрывавшая зеркало пледом, стала жить с вечно открытой дверью в ванную и настроила в комнате целую систему зеркал, чтобы все время видеть соседа. Одинаковые помещения, но как по-разному они наполнены, чтобы рассказать о характерах героев. Идеальный порядок на стороне Алисы, и мишура, бутылки, бокалы, кинопроектор, проигрыватель с пластинками, гигантский осьминог, который может служить и креслом, и кроватью — на стороне Вани.

И когда другой Ваня — из бара — приходит в не доставшуюся ему квартиру, то первым делом заявляет Алисе, что он бы здесь все по-другому устроил, не так скучно. Парадную с синими стенами и полукруглой лестницей снимали там же, где и другую комедию «Любви не бывает» с Яглычем и Чиповской — в бывшем особняке великого князя Михаила Романова на Английской набережной, который общество глухих сдает для съемок.

Петербурга сейчас вообще много на большом экране, учитывая, что в повторный прокат в этом году вышли «Питер ФМ» и «Прогулка». Мосты, реки, каналы, крыши, рассветы и закаты — вся эта петербургская классика тоже есть в кадре, но при этом ощущение вторичности не накрывает. И кроме сценария, наполненного шутками Вани, главной удачей картины стал, конечно, кастинг. Обаяние и легкость в фильм привнесли, в первую очередь, актеры. Они заставили нас поверить, что между этой парой в зеркале самая настоящая химия и что для любви действительно нет преград.