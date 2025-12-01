Свидания невозможны, чувства реальны: необычная история любви в фильме «Сводишь с ума»

Автор: Ольга ПетроваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Актриса Мила Ершова рассказывала в интервью, что больше всего ее роднит с героиней долгий поиск хорошей квартиры. Фото kino-teatr.ru

Что из киноновинок этого года посмотреть в длинные январские праздники? Профессиональные критики и зрители сошлись во мнении, что лучшей романтической комедией уходящего года стал дебютный фильм молодого режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума». Сейчас он доступен онлайн, а на большом экране шел в октябре, хотя не все кинотеатры Чебоксар взяли его в прокат, видимо, боялись, что зрители не пойдут на полумистическую историю о парне и девушке из параллельных реальностей. Похожий сюжет кинематограф активно эксплуатирует, вспомним хотя бы голливудский «Дом у озера» с Сандрой Буллок или российский «Тариф новогодний» с Максимом Матвеевым. Но в фильме «Сводишь с ума» особая атмосфера легкости и юмора на фоне летнего солнечного Петербурга, который пока удерживает звание самого романтичного города страны.

Режиссер — Дарья Лебедева
продолжительность — 1 час 35 минут
место съемок — Санкт-Петербург

Здесь главные герои не могут друг другу ни позвонить, ни написать письмо — порталом, с помощью которого они общаются, стало большое зеркало в ванной в старой квартире в центре Петербурга. Завязка очень простая: и он, и она претендуют на то, чтобы снять эту квартиру, но владелец заинтересован в том, чтобы сдать ее семейной паре. Тогда Иван (Юрий Насонов) разыгрывает перед риэлтором сцену, что они молодая семья, но в момент подписания договора аренды реальность расщепляется. Иван ставит подпись быстрее незнакомой девушки, и квартира достается ему. А в ее мире она обливает экземпляр его договора кофе и сама становится арендатором. Правда, довольно быстро оба понимают, что у квартиры как будто две стороны, разделенных зеркалом. Попасть в параллельную реальность они не могут, но друг друга хорошо видят и слышат. Помните песню Шамаханской из «Чародеев»? «Стекло меж нами — как лунный свет. Но этой грани прочнее нет».

«Это кайфовая сторона, а твоя грустная»

Как зовут соседку из зазеркалья? Тут создатели сериала особую фантазию проявлять не стали. Для Алисы и Ивана зеркало — это стекло, через которое они видят квартиры друг друга, но для гостей оно работает именно как зеркало, отражая их самих.

«Людям не хватает романтики», — так Юрий Насонов объясняет популярность ромкомов у зрителей. Фото kino-teatr.ru

Почему вообще стоит смотреть ромкомы, особенно людям холостым? Они показывают правильные и неправильные стратегии поведения в отношениях. Зачем Алисе (Мила Ершова) квартира в 70 квадратов в центре города? Чтобы ее женатый любовник и работодатель Константин Трифонов (Антон Васильев) не ездил к ней в Купчино, стоя по 2 часа в пробках. Его все-таки супруга дома ждет. Он популярный психолог-писатель, у которого Алиса работает SMM-специалистом. Костя почти год обещает ей развестись с женой, вот только делать это нужно «шаг за шагом, медленно и экологично», он же психолог, он же знает, как надо.

Ваня, увидев Костю сначала в ванной Алисы, а потом с женой в магазине, дает соседке совершенно очевидный совет — заблокировать его везде, поменять замок и найти свободного мужчину. С этого и начинается сближение Вани и Алисы.

Она спокойная, домашняя девушка, которая предпочитает зрелых мужчин, потому что внутренне сама старше своих лет. Он — вечный подросток, человек-праздник, чья жизнь наполнена друзьями, случайными знакомствами и тусовками. Работает Иван в баре, смотрит на мир сквозь стильные оранжевые очки и всегда доверяется случаю: «птица или цифра?» Так он обозначает орла и решку. «Эта сторона кайфовая, а твоя грустная, для одиночек и серостей», — заявляет он Алисе, считая ее поначалу слишком правильной и «душной». Если бы не зеркало, в реальной жизни они бы просто прошли мимо друг друга, потому что мы ищем тех, кто похож на нас, но лучшие союзы получаются с теми, кто нас дополняет, в ком есть качества, несвойственные нам.

Если Милу Ершову утвердили сразу, то актера на роль Вани искали долго. Но то, что обоим было комфортно друг с другом, чувствуется и сквозь стекло экрана. Фото kino-teatr.ru

Для Алисы Ваня словно сверчок за печкой: перед ним можно ходить ненакрашенной в домашней одежде, топиться в ванне в вечернем платье, плакать и не бояться быть самой собой — он же о ней такой никому в ее реальности не расскажет. То есть попытку Ваня сделал, но друзья решили, что ему пора к психиатру. У Алисы есть подруга Оля, но как вести себя с Костей, чтобы не поддаваться на его провокации, лучше другого мужчины никто не расскажет.

Тем более Ваня тот еще ловелас, легко соблазняющий девчонок и легко их отпускающий: «Я мастер спорта по самому быстрому выходу из отношений». И это он первым отправляет Алису в бар, где работает, чтобы она смогла поближе познакомиться с Ваней из ее реальности. А потом уже и она предложит поискать вторую Алису, которая тогда ушла из квартиры как проигравшая сторона и вынуждена была продолжить поиски жилья.

«Наши параллельные миры»

Эта мысль тоже не нова: вдруг где-то в параллельном пространстве живем такие же мы («Осторожно, двери закрываются»), но делаем другой выбор и поэтому становимся более счастливыми или более несчастными. Вот здесь начинается самое интересное: Мила Ершова и Юрий Насонов играют двух персонажей, которые живут в разных реальностях. Причем играют так, что мы их героев различаем. Те Ваня и Алиса, что разговаривают друг с другом через зеркало вечерами напролет, начинают меняться. Она забывает Костю, становится веселее, увереннее, кокетничает с легкомысленным соседом, а он, наоборот, грустнее и глубже, и даже перестает водить к себе девчонок. У Юрия Насонова вообще хорошо получаются такие «последние романтики».

Непреодолимая преграда заставляет Ваню все сильнее привязываться к Алисе. Недоступность — не напускная, а реальная — вот, что привлекает этого ловеласа больше всего. Алиса в его мире точно такая же: и вот она уже даже в его объятиях, и есть надежда на счастье, но он понимает, что сходит с ума по другой. И этот сюжет «как приручить Казанову» — тоже один из самых частых в романтических комедиях.

Может быть, довольно банально выглядит история Вани, почему он решил ограничиться сексом и больше ни в кого не влюбляться. Понятно, что создателям фильма нужно было объяснить его легкомысленное поведение с девушками, показать: он не подлец, не лицемер — в отличие от того же Кости. Это мозг включил защиту от боли, которую Ване когда-то пришлось пережить. Юрий Насонов в интервью разным изданиям рассказывал, что ему больше нравится Ваня-лирик в зеркале, чем Ваня-клоун в баре: «Легче быть закрытым, колким и едким, но это признак страха перед самим собой или большой человеческой трагедии».

Иван точно не глупее Алисы, хотя, конечно, она выглядит куда серьезнее и довольно быстро догадывается, что бесконечными вечеринками он заполняет внутреннюю пустоту. Именно Ваня первым начинает рассуждать, для чего свело их это странное зеркало: «Мы не можем быть вместе, но мы уже не отдельно», «Зеркало не врет, оно просто показывает то, что есть», «Иногда самое реальное — то, что нельзя потрогать».

Если пробежала искра

Алиса из зазеркалья спокойна: она не делает попыток перебраться в другую реальность и общается с Ваней из своего мира. А тот дурачится, не особо ценит ее и заставляет уже влюбившегося Ваню-соседа краснеть, извиняться за самого себя и осознавать, каким же он был придурком до встречи с Алисой в зеркале.

Чем еще хороши ромкомы — так это тем, что мы знаем: финал будет счастливым, но интересно, как герои преодолеют это испытание пространства. Впрочем, сценаристы могли легко увести все в драму о проблеме выбора и то, как важно слушать внутренний голос. Кроме психологической составляющей, здесь еще интересно наблюдать, как снят фильм. Понятно, что между актерами во многих эпизодах в раме не было стекла, иначе бы оно бликовало в кадре, но как они играли, не переходя границу. При этом заставляя поверить зрителей, что искра проскочила даже через стекло. Хочется читать все записки, которые герои клеили в отсутствие друг друга дома, рассматривать гардероб и аксессуары Вани.

Алиса, поначалу закрывавшая зеркало пледом, стала жить с вечно открытой дверью в ванную и настроила в комнате целую систему зеркал, чтобы все время видеть соседа. Одинаковые помещения, но как по-разному они наполнены, чтобы рассказать о характерах героев. Идеальный порядок на стороне Алисы, и мишура, бутылки, бокалы, кинопроектор, проигрыватель с пластинками, гигантский осьминог, который может служить и креслом, и кроватью — на стороне Вани.

И когда другой Ваня — из бара — приходит в не доставшуюся ему квартиру, то первым делом заявляет Алисе, что он бы здесь все по-другому устроил, не так скучно. Парадную с синими стенами и полукруглой лестницей снимали там же, где и другую комедию «Любви не бывает» с Яглычем и Чиповской — в бывшем особняке великого князя Михаила Романова на Английской набережной, который общество глухих сдает для съемок.

Петербурга сейчас вообще много на большом экране, учитывая, что в повторный прокат в этом году вышли «Питер ФМ» и «Прогулка». Мосты, реки, каналы, крыши, рассветы и закаты — вся эта петербургская классика тоже есть в кадре, но при этом ощущение вторичности не накрывает. И кроме сценария, наполненного шутками Вани, главной удачей картины стал, конечно, кастинг. Обаяние и легкость в фильм привнесли, в первую очередь, актеры. Они заставили нас поверить, что между этой парой в зеркале самая настоящая химия и что для любви действительно нет преград.

Опубликовано: 23 декабря 2025 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.