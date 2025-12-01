Особый репортаж из Гостиного двора

Этот финальный эпизод стал красноречивым итогом дня: борьба за внимание подчас рождает конкуренцию, в которой страдает не только профессиональная этика, но и суть события — возможность донести до Главы государства настоящие, жизненные проблемы людей.

Людей, что было слышно в вопросах из регионов, волнуют не только глобальная повестка, но и конкретные проекты. Поддержка материнства, молодых семей, сохранение национальной культуры — всё это звучало в эфире. Президент согласился с одним из вопросов о том, что внутренних проблем хватает, пообещав, что акцент в информационном поле сместится. Но именно сегодня было видно: эти внутренние проблемы — от освещения в Гостином дворе до судьбы недостроя — и есть самая важная политика.

Пока одни коллеги импровизировали со смартфонами в руках или искали личный хайп, наша редакторская команда из Чувашии везла в студию конкретные, проработанные темы. Выбор стоял между культурным наследием и стратегической экономикой — оба вопроса жизненно важны для республики.

Первый вариант касался будущего года народного единения. Мы планировали предложить придать крупным региональным национальным праздникам, таким как чувашский Акатуй, статус государственных и проводить их на федеральных площадках, например, в московском ВДНХ. Как готовый символ для этого года мы предложили бы знаменитую Вышитую карту России — уже живой бренд, созданный в Чувашии и объединивший все регионы.

Второй заготовленный вопрос был адресован системной проблеме и касался не только ПФО и регионов Волжского бассейна, где живёт около 60 млн человек, 40% населения страны. Речь шла о всей России — речной державе. Но держава-то речная, только реки работают полгода, потому что замерзают, в отличие от моря, которым плотно занимаются, а к рекам, кажется, по остаточному принципу. Возможно, есть смысл выделить отдельную структуру, который будет заниматься только рекой и речным флотом, как это было в советские годы. Разделить Росморречфлот.

Коллега Альберт Ильин готовил социальный запрос о кадрах в полиции. Несмотря на помощь региона с открытием новых пунктов, их часто некому укомплектовать. Вопрос был о конкретных мерах поддержки сотрудников, чтобы остановить их отток.

Мы понимали, что зададим только один вопрос. И нужно было не повторяться. Например, девушка из Астрахани собиралась обратиться к похожей речной теме. Если бы её фанерку в виде рыбы с названием города заметили, то мы бы уже пригласили Президента на Акатуй.

Подтвердилось главное правило «Прямой линии»: даже самый важный и подготовленный вопрос может остаться за кадром, уступив место случайности, эмоциям или шоу. Но сама эта подготовка — и есть работа журналиста: быть готовым озвучить проблему целого региона, если повезёт поймать взгляд пресс-секретаря или самого Президента. На этот раз не повезло.

В самом конце прозвучал тот самый вопрос о высокоскоростной магистрали от Казани до Москвы, и Президент чётко сказал: «Решение принято. Будем строить», — в зале пронесся облегчённый вздох. Не только татарстанских коллег. Это было чувство завершённости, ясности. Той самой, за которой мы сюда и приехали.

Главный же вывод, который я вынес из этого дня, прост: на такой «Прямой линии» нет периферии. Ты можешь быть из любой, самой дальней точки страны. Но если твой вопрос важен для людей, он имеет все шансы прозвучать. Даже если ты сидишь не в первом ряду, а на последнем и уже без шахтёрской каски…

Фото kremlin.ru