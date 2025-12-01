Первое знакомство с птицами

Наступил удачный сезон, чтобы начать изучать мир пернатых, и причин для этого несколько.

Во-первых, в это время года у нас в Чувашии можно встретить 50-70 видов птиц, из которых 20-30, можно сказать, постоянно на виду. Это намного меньше общего списка (295 видов на территории республики), а значит — их легче и проще запомнить.

Зимой птицам нелегко найти пропитание, а рядом с человеком всегда есть что поклевать — кормушки, ягодные посадки, помойки, свалки… Поэтому часто птицы сами прилетают поближе к нам, и не надо их искать в дальних укромных уголках.

И в целом еды для них сейчас мало, так что практически весь короткий световой день пернатые заняты поиском корма. Говоря иначе, они активны в любое время дня.

Кого можно увидеть зимой в Чувашии?

Синицы — 7 видов: большая, лазоревка, гаичка, пухляк, московка, хохлатая, длиннохвостая.

Воробей — 2 вида: полевой и домовый.

Врановые — 6 видов: серая ворона, грач, галка, ворон, сорока, сойка.

Дятлы — 8 видов: большой пестрый, средний пестрый, малый пестрый, белоспинный, седой, зеленый, трехпалый, черный (желна).

Вьюрковые — 7 видов: снегирь, дубонос, щегол, чечетка, зеленушка, чиж, клест.

Лесные насекомоядные — 3 вида: поползень, пищуха, королек.

Любители ягод — 2 вида: рябинник, свиристель.

Хищные и совы — 8 видов: перепелятник, тетеревятник, зимняк, орлан-белохвост, длиннохвостая неясыть, серая неясыть, воробьиный сыч, мохноногий сыч.

Дополнительно 4 вида: сизый голубь, кряква, серая куропатка, серый сорокопут.

С чего начать?

Познакомиться с местными птицами на фото — например, на iNaruralist.org.

Завести блокнот и записывать свои наблюдения — когда, где, кого и сколько встретил.

Если есть возможность сделать фото, присоединяйтесь к нашей команде на www.inaturalist.org/projects/birds-of-chuvashia. Выкладывайте фото, поможем с определением.

Для повышения интереса и азарта — заведите личный список (чек-лист), кого уже встретили, а кого еще нет.

Поддерживайте связь со специалистами, они вам подскажут, где найти ту или иную птицу, помогут в определении.

Удачи и радости от общения с птицами!

Александр Яковлев

Фото автора