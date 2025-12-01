Первое знакомство с птицами

Наступил удачный сезон, чтобы начать изучать мир пернатых, и причин для этого несколько.
Во-первых, в это время года у нас в Чувашии можно встретить 50-70 видов птиц, из которых 20-30, можно сказать, постоянно на виду. Это намного меньше общего списка (295 видов на территории республики), а значит — их легче и проще запомнить.
Зимой птицам нелегко найти пропитание, а рядом с человеком всегда есть что поклевать — кормушки, ягодные посадки, помойки, свалки… Поэтому часто птицы сами прилетают поближе к нам, и не надо их искать в дальних укромных уголках.
И в целом еды для них сейчас мало, так что практически весь короткий световой день пернатые заняты поиском корма. Говоря иначе, они активны в любое время дня.
Кого можно увидеть зимой в Чувашии?
Синицы — 7 видов: большая, лазоревка, гаичка, пухляк, московка, хохлатая, длиннохвостая.
Воробей — 2 вида: полевой и домовый.
Врановые — 6 видов: серая ворона, грач, галка, ворон, сорока, сойка.
Дятлы — 8 видов: большой пестрый, средний пестрый, малый пестрый, белоспинный, седой, зеленый, трехпалый, черный (желна).
Вьюрковые — 7 видов: снегирь, дубонос, щегол, чечетка, зеленушка, чиж, клест.
Лесные насекомоядные — 3 вида: поползень, пищуха, королек.
Любители ягод — 2 вида: рябинник, свиристель.
Хищные и совы — 8 видов: перепелятник, тетеревятник, зимняк, орлан-белохвост, длиннохвостая неясыть, серая неясыть, воробьиный сыч, мохноногий сыч.
Дополнительно 4 вида: сизый голубь, кряква, серая куропатка, серый сорокопут.
С чего начать?
Познакомиться с местными птицами на фото — например, на iNaruralist.org.
Завести блокнот и записывать свои наблюдения — когда, где, кого и сколько встретил.
Если есть возможность сделать фото, присоединяйтесь к нашей команде на www.inaturalist.org/projects/birds-of-chuvashia. Выкладывайте фото, поможем с определением.
Для повышения интереса и азарта — заведите личный список (чек-лист), кого уже встретили, а кого еще нет.
Поддерживайте связь со специалистами, они вам подскажут, где найти ту или иную птицу, помогут в определении.
Удачи и радости от общения с птицами!
Александр Яковлев
Фото автора