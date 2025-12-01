Не терять связи с пострадавшими дольщиками

В 2020–2024 годах в республике были восстановлены права 2724 дольщиков по 18 проблемным объектам. В том числе по 14 – в Чебоксарах, по 4 — в Новочебоксарске. Тем не менее, остается ряд незавершенных позиций. О том, как закончить их строительство, шла речь на рабочем совещании у вице-премьера Олега Маркова.

В 2020 году были введены в эксплуатацию 3 проблемных дома с восстановлением прав 529 человек. Речь идет, в частности, о объектах ООО «Речной фасад», ООО «Компания «СНЕГ», ООО «Предприятие «Гранит» ветеранов-афганцев. Через год сдали еще один дом ООО «СЗ «Лидер», в 2022 восстановили права 592 граждан по 7 домам, сказал Олег Марков. В Новочебоксарске вопрос с обманутыми дольщиками в том году был закрыт. В 2023 году приняли 708 жильцов 5 домов, в 2024-м – 467 человек в 2 проблемных новостройках.

К сожалению, на сегодня в работе остаются 2 дома «Лидера», расположенных в жилкомплексе «Кувшинка», с 590 пострадавшими. Строительная готовность их составляет соответственно 74% и 70%. Однако с января работы на объектах не велись и возобновились лишь 25 августа. Но и после этого снова дело встало. Люди, конечно, опять взволновались, Минстрой и горадминистрация в такой ситуации были обязаны встречаться и разговаривать с дольщиками…

С инвестором проведены переговоры по возобновлению строительства, были представлены новые графики со сроком завершения до июля. Вице-премьер также потребовал графики помесячного инвестирования. Стоимость восстановления этих двух объектов составляет около 540 млн рублей, на 170 млн работы выполнены. Олег Марков нацелил на ежемесячные встречи с дольщиками. В случае невыполнения своих обязательств инвестором рассмотреть вопрос о дальнейших шагах по завершению строительства.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимира Максимова, для окончания возведения этих двух проблемных домов в 2024 годы было заключено соглашение с ООО «СМУ-13» из Москвы. Отмечается, действительно, нарушение графика работ, Минстрой находится в постоянном общении с прокуратурой Чувашии. После недавней встречи обсуждены рабочие вопросы, в том числе по пуску газа, а также по проекту планировки территории. Есть договоренность сформировать укрупненный график производства работ. На днях на объекты прибыли отделочники. Министр заверил, что принято в работу поручение вице-премьера о проведении регулярных встреч с дольщиками. Завершить строительство планируется к концу второго квартала 2026 года с вводом в эксплуатацию до 30 июля.

Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства — начальник управления архитектуры и градостроительства Яков Михайлов заверил, что изучается график изменения производства работ. Он будет контролироваться с новым измененным порядком.

Олег Марков высказал непонимание, почему в определенное время был утерян контакт с дольщиками. В итоге время упущено. Всю информацию надо было размещать еще тогда, встречаться с людьми и не доводить вопрос до обострения. Сейчас ситуацию надо отслеживать каждый день, никакого самоустранения быть не должно.