37-летний житель Кири погиб при пожаре

ЧП произошло Алатырском округе, где в результате возгорания погиб местный житель. Трагедия случилась минувшей ночью в частном секторе на улице Пушкина.

По информации МЧС Чувашии, спасатели локализовали пожар на площади 126 квадратных метров. В ходе тушения было обнаружено тело 37-летнего мужчины.

Статистика пожаров в регионе остается тревожной. С начала текущего года на территории республики зафиксировано 803 случая возгораний, погиб 31 человек, 42 получили различные травмы.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно осторожными при обращении с огнем.