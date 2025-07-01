Маттур, земляки!

Чуваши со всей страны собрались в Москве

Настоящий душевный подъем и национальное единение ощутили участники Всечувашского Акатуя в Москве, который прошел 6 июля. И хоть праздник землепашцев, который организовали Правительство Чувашии и Федеральная национально-культурная автономия чувашей России при поддержке Правительства Москвы, уже отгремел, теплыми воспоминаниями о нем продолжают делиться чуваши со всей страны. На ВДНХ, словно в отчий дом, слетелись земляки от Калининграда до Владивостока, и, по оценкам полпредства Чувашии при Президенте России в Москве, Акатуй-2025 посетили около ста тысяч гостей.

Едины и неразделимы

В этом году традиционный чувашский праздник в честь окончания полевых работ впервые стал частью большого фестиваля национального гостеприимства «Дружба народов» на ВДНХ. В палитре народов ярко блистала и Чувашия: язык, костюмы, кухня, ремесла, музыка, танцы, национальная борьба на поясах керешу и, конечно, люди — гостеприимство и самобытность республики никого не оставили равнодушным.

Особый смысл действу, конечно, придал символический хоровод вокруг фонтана «Дружба народов», открывший торжество. Он объединил не только чувашей из разных уголков страны, но и всех, кто пришел на праздник. Взявшись за руки, в круг вступил и Глава Чувашии Олег Николаев. «Люди образовали хоровод в несколько колец, что означает наше многовековое единство и незыблемость наших крепких корневых взаимосвязей. На это обращает внимание Президент России Владимир Путин и наставляет бережно относиться к самоидентичности каждого народа, и при этом дорожить единством и дружбой, которые формировались веками», — сказал руководитель республики на ВДНХ.

Впрочем, Всечувашский Акатуй, который уже третий год так масштабно и громко звучит в самом центре столицы России, — это не только красивые обряды и неподражаемые наряды. Как считают многие его участники, это важный шаг на пути к поднятию национального самосознания и национального духа чувашского народа.

«На Акатуй в Москву специально приезжают чуваши из других регионов. И вы знаете, получают такое громаднейшее удовольствие от того, что чувствуют себя частью одной большой чувашской семьи. И это очень здорово, — сообщил в разговоре с корреспондентом «СЧ» член Общественной палаты Чувашии и Федеральной национально-культурной автономии чувашей России Владимир Тяпкин. — Национальная идентичность, к сожалению, у молодого поколения не на должном уровне, а такие мероприятия, да еще устраиваемые на федеральном уровне, помогают просто почувствовать себя чувашами. Тем более что в недавнем Указе Президента, известном как «17 традиционных ценностей России», подчеркивается, что сохранение традиционных ценностей народов России — незыблемо для нашей страны. Это как корни дерева. Мы сильны крепкими традициями, как дерево своими корнями».

По словам Владимира Тяпкина, масштаб, который приобрело празднование Всечувашского Акатуя в Москве, с тех пор как республику возглавил Олег Николаев, не может не радовать. Если раньше это были небольшие праздники, собиравшие в основном московских чувашей, то сейчас событие проводится на всероссийском уровне. В этот раз, например, до начала всех мероприятий в рамках Всечувашского Акатуя в Театре Российской Армии прошло заседание совета Федеральной национально-культурной автономии чувашей России, которую возглавляет Герой России генерал-лейтенант Николай Гаврилов.

«Если в Чувашии уделяется большое внимание нашей культуре, то в регионах, где проживают чуваши, сохранять национальную идентичность сложнее, — продолжает собеседник. — Поэтому наши соплеменники безмерно благодарны, что Глава Чувашии Олег Николаев и Министерство культуры республики во главе со Светланой Каликовой придают такое большое значение поддержке земляков. Регионы с радостью откликаются и с удовольствием участвуют в таких мероприятиях».

Цифра Около 40 культурных автономий и чувашских культурных обществ насчитывается в России

В столицу со своим шартаном

Подтверждают это и сами представители чувашских землячеств. «Замечательный праздник — наверное, так и должна быть показана в столице нашей Родины чувашская культура, — рассказал корреспонденту «СЧ» заместитель председателя Федеральной национально-культурной автономии чувашей России, председатель чувашской национально-культурной автономии в Татарстане Константин Малышев. — Мне было приятно видеть представителей нашей республики, которые приехали на Акатуй со своими семьями, компаниями, а также чувашей из других регионов России. Любому человеку, наверное, понравится, когда в центре Москвы звучит его родной язык! Такой грандиозный праздник в столице страны вселяет уверенность, что наша культура и наш язык и дальше будут жить и расцветать».

На Акатуе в Москве Константину Анатольевичу, например, удалось познакомиться с калининградскими чувашами, когда-то переехавшими на запад страны из Чувашии. «Когда знаешь, что в каком-то городе, куда едешь, есть твои соплеменники, как-то теплее на душе становится», — говорит он. Кстати, специально на праздник земляк привез казанский вариант шартана. В отличие от оригинала этот мясной деликатес в несколько раз больше и имеет форму полукруга. Запомнилось Константину Анатольевичу и выступление Героя России подполковника Михаила Марцева, которому Глава Чувашии Олег Николаев присвоил звание «Почетный гражданин Чувашской Республики». «Молодой, энергичный, душа радуется — достойная смена растет. Тепло пообщались с ним: оказалось, вырос в Тетюшском районе Татарстана», — порадовался представитель татарстанских чувашей. Как рассказал Константин Малышев, в чувашской национально-культурной автономии в Татарстане работе с молодым поколением уделяют особое внимание.

Кстати, по данным последней переписи, в Татарстане проживает более 90 тыс. чувашей.

Ниточка с родной республикой

Добрые воспоминания остались от Акатуя в столице и у оренбургских чувашей. Область на празднике на ВДНХ представил чувашский фольклорный коллектив «Нарспи» при Верхнеигнашкинском сельском Доме культуры Грачевского района Оренбургской области. «Для сельчан это было огромное событие: первый раз в Москве, да еще в таком знаковом месте — ВДНХ. Впечатлений, конечно, много, и прежде всего от участия в передаче гуманитарной помощи нашим бойцам, где мы тоже внесли свой вклад, — рассказал «СЧ» руководитель Оренбургской региональной национально-культурной чувашской автономии Петр Семенов. — Безусловно, запомнились и объединяющий хоровод, и чувашский концерт. Мы далеко находимся от республики и не так часто слышим родную речь, а там смогли почувствовать что-то родное и близкое. Встретились с представителями других регионов, пообщались, как со старыми друзьями — это тоже дорогого стоит».

В Оренбуржье, к слову, бережно хранят чувашскую культуру. Совсем недавно, 19 июля, там широко отметили областной Акатуй, на который по традиции приезжают и представители из Чувашии. По словам Петра Семенова, Министерство культуры республики всегда откликается и помогает в работе по сохранению чувашской самобытности — и эта ниточка с родиной с годами только крепнет. В области проживает около 10 тысяч чувашей, а в одной из школ изучают чувашский язык в качестве родного и занимаются вышивкой.

Кстати

Покорили пассажиров метро

После Всечувашского Акатуя в Москве соцсети облетел душевный видеоролик, в котором прямо в вагоне столичного метро артисты в национальных нарядах под аккомпанемент баяна лихо поют чувашские народные песни. Многие пассажиры не удержались и записали момент на телефон, а кто-то даже пустился в пляс под звонкие мелодии. Как удалось узнать «СЧ», импровизированный концерт для поднятия настроения дали участники чувашского народного ансамбля «Тус-таван» из Федоровского района Башкортостана, приехавшие на праздник в столицу.