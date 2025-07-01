Разочарованные Вера, Надежда, Любовь, а вместе с ними и зрители

Спустя год после «Взрослых» в онлайн-кинотеатрах вышли «Разочарованные», заключительные две серии — на этой неделе. «Мой 22-летний опыт — сплошная грусть» — эта строчка Марины Цветаевой очень подходит трем москвичкам, которым еще нет 30-ти, но они уже устали искать любовь. Автор сценария, дебютантка Дарья Раньковская назвала их Вера, Надежда, Любовь и наделила разными, но в целом дополняющими друг друга характерами.

Режиссер — Денис Виленкин,

серий — 8,

место съемок: Москва

Критик Вера (Елизавета Шакира) после развода с мужем (Алексей Розин) серьезных отношений больше не хочет и ищет встреч исключительно на одну ночь. Финансист Надя (Эрика Булатая) собирается замуж за Пашу (Дмитрий Ендальцев), хотя с каждым месяцем секса между ними становится все меньше. Как ни странно, его это устраивает, а ее нет. Случайно она знакомится с шеф-поваром Хенриком (Вольфганг Черни), и с первых же минут их общения становится понятно, что он подходит Наде больше Паши. Понятно зрителям, но не самой героине. Костюмер Люба (Софья Гершевич) влюбляется в коллегу, оператора Макса (Аскар Ильясов), у них начинается роман, но в четвертой серии выясняется, что он женат, и она быстро переключается на молчаливого таксиста Матвея (Роман Евдокимов).

Девчонки переписываются, созваниваются, встречаются в кафе и бесконечно обсуждают мужчин. «Разочарованные» могли бы быть очередной попыткой переложить «Секс в большом городе» на российскую почву, вот только не дотягивают до него ни в одном эпизоде. Тот сериал кажется Эверестом, а этот — Лысой горой за Волгой у поселка Октябрьский. Даже нещадно критикуемый в свое время «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» с высоты 2025 года выглядит по меньшей мере Эльбрусом.

Сеансы психологии как избежание ответственности за свою жизнь

Новизны никакой. Как будто внимание зрительниц создатели пытались привлечь провокацией: откровенным обсуждением секса и интимными сценами, где эмоции героев показаны крупным планом, но кого этим сейчас удивишь? В остальном — разговоры о поиске себя, самореализации, сеансы психотерапии и так популярные сейчас курсы по обретению женственности и ресурса.

Девчонки живут в шикарных квартирах. Вера, съехав от мамы (Любовь Толкалина), делает запрос риелтору: в пределах Садового кольца со свежим ремонтом (это на зарплату критика, без помощи мужчин). Он находит ей двухэтажную с панорамным остеклением. Люба тоже снимает хоромы в центре Москвы, на которые, наверное, нужно три зарплаты костюмера.

Не оставляет ощущение придуманного, искусственного мира, где у девушек всех-то забот — найти себе любовника. Кроме постельных сцен, много эпизодов в барах, где девчонки пьют — причем иногда до потери сознания, и общения с психологом. Маргарита, героиня Любови Толкалиной, консультирует и Надю, и Любу, хотя не может выстроить нормальные доверительные отношения с собственной дочерью Верой и устроить свою личную жизнь. Иногда кажется, что в ее образе много тонкой иронии по отношению к таким «сапожникам без сапог». Попытки переложить ответственность за свою жизнь на другого человека, в данном случае психолога — тоже черта молодого поколения. По-настоящему ценных советов Маргарита не дает, но в целом в сериале есть моменты, которые зрительницам можно взять на заметку, потому что такое в жизни реально работает.

Пока Люба бегала за Максом, пыталась выяснить отношения, плакала в трубку, она не была ему особо нужна. Но стоило ей по-настоящему увлечься Матвеем, начать думать об элегантном таксисте в костюме, а не о коллеге по съемочной площадке, как Макс тут же объявился с сообщением, что разводится и мечтает жить с Любой.

Надя после встречи с Хенриком «убрала руки» от отношений с Пашей, и он к ней потянулся. Причем сюжет развивается довольно предсказуемо. Стоило появиться на экране Вольфгангу Черни и Роману Евдокимову, как сразу становится понятно: вот они, те самые мужчины, встречи с которыми подсознательно ищут две романтические героини, и любовь в их жизнь все равно придет. Хотя Маргарита зачем-то сеет в их сознание мысль, что ее не бывает, проецируя на девушек собственный негативный опыт. Так что причастие «разочарованные» куда больше подходит не героиням, а зрителям.

Вера без веры и надежды на любовь

Труднее всего просчитать линию Веры. С Алексеем Розиным, сыгравшим ее бывшего мужа, в пару они не складываются никак, и даже странно, что эти двое друг друга по-настоящему так и не отпустили. Пасынок Никита (Григорий Верник) ей явно подходит больше, но Вера активно бежит от любви, от мужчин, к которым могла бы привязаться. Интересно, что режиссер «Разочарованных» Денис Виленкин сыграл одного из любовников Веры — арт-дилера Платона, который по факту оказывается врачом.

В одном из эпизодов, где показана работа Любы на съемочной площадке клипа, появляется даже Леонид Агутин с гитарой. Что заставило певца сняться в этой довольно проходной истории, загадка. Но вообще каст у сериала хороший. Понятно, что кино создавалось для 25-30-летних девушек, но что они должны из него почерпнуть? Несмотря на сеансы психоанализа, глубины в сериале нет, желания подражать героиням тоже, хотя девчонки, безусловно, красивы и обаятельны. Да и сцены с алкоголем есть в каждой серии, хотя те, кто родился в конце 1990-х — начале 2000-х, ведут куда более здоровый образ жизни, чем предшествующее поколение. «Разочарованные» не то что на драму — даже на драмеди не тянут, а кажутся комедией. Не очень смешной, но с ней можно скоротать долгие летние вечера, тем более что серии длятся по 25 минут, и динамики, легкости, смены локаций в них много. «Обычный женский сериальчик», — отзываются о нем зрительницы в соцсетях.

Многие современные российские фильмы создают ощущение «недокрученности», как будто в них чего-то не хватает. Правды жизни, возможно. Но другой вопрос: нужна ли она поколению миллениалов, которое одной ногой живет уже в виртуальном мире?