Жители и туристы Мариинского Посада наблюдали за работой известного художника

Городок с картинки

Тихие и уютные улочки Мариинского Посада так и просятся на холст живописца. Вдохновляют они и известного мастера кисти Евгения Емельянова — главного художника Санкт-Петербургского военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. В эти июльские дни он создал здесь целую серию душевных полотен.

Художник исторического жанра Евгений Емельянов — наш земляк. Он родился в Чебоксарах, а детство провел под Мариинским Посадом, в селе Тогаево, где жила его бабушка. Живописец периодически приезжает в родные края и радует жителей городка своими жизнерадостными работами. В этюдах и набросках изображает старые деревянные особнячки Мариинского Посада, окрестные луга и холмы, панорамы улиц и церквушки.

«Этюд на улице Красноармейская. В этом месте в Мариинском Посаде чувствуешь себя, словно в 19 веке», — подписал он фотографию с этюдником у старого дома с резными наличниками на своей страничке ВКонтакте. А вот так поэтично рассказал об одной из улиц, где работал за холстом: «Старые дома Мариинского Посада помнят многое… Из-за кружевных занавесок окон второго этажа когда-то выглядывали дородные мещанки, допивая чай из сверкающего самовара, размачивая в чашке кусочки каменного сахара или лакомясь ложечкой земляничного варенья… Они наблюдали проходящих горожан разных сословий. По этой улице везли огромный новый колокол для Тогаевской церкви, доставленный по Волге. Мой прадед, Никифор Михайлович, заказывал наличники для новой избы мастеру из Мариинского Посада, их везли на телеге, тоже, возможно, по этой улице. <…> Пока писал этот этюд, я погружался в чудесные ощущения уездного портового городка императорской эпохи, а также во времена своего детства, когда центр Чебоксар, где я вырос, жил в таком же неспешном и уютным ритме. Там также по городу могли гнать хворостиной корову домой, воду носили из колонки, а старый асфальт зарастал бурьяном и крапивой, и все чердаки и заборы у ближайших домов были нашими!»

За творческим процессом с удовольствием наблюдали жители и гости Мариинского Посада. Прохожие с любопытством рассматривали начатые этюды, а через несколько часов возвращались вновь, чтобы увидеть, что получилось. Люди не скрывали своего восхищения и радовались встрече с талантливым художником. Кстати, как рассказали «СЧ» в галерее имени Ю.А. Зайцева в Мариинском Посаде, в прошлом году в городе прошла персональная выставка Евгения Емельянова, а одну из своих работ с видами с Государевой горы он подарил учреждению.

«Я люблю приезжать в Мариинский Посад. <…> Работа в этих местах — это всегда путешествие в то счастливое время, когда все еще были живы, это связь с ушедшими предками», — говорит художник.