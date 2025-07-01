Андрей Никонов: Хочу сыграть в НХЛ

Воспитанник новочебоксарского хоккейного клуба «Сокол» сейчас гостит на родине, в Чувашии. Андрей Никонов — единственный наш земляк, выступающий в главном дивизионе отечественного хоккея, в Континентальной хоккейной лиге. Он играл за нижегородское «Торпедо», московское «Динамо», а также «Сочи». А совсем недавно перешел в челябинский «Трактор», который в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина. Впрочем, амбиции 22-летнего игрока этим не исчерпываются. Спортсмен признается, что хотел бы попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге. Кстати, ему удалось пересечься и с главной звездой мирового хоккея Александром Овечкиным.

С Андреем Никоновым мы встретились на «зарядке со звездой», которую он в Новочебоксарске провел вместе с главным тренером молодежной команды «Сокол» Егором Карпом.

— Андрей, какие впечатления от сегодняшней зарядки?

— Спасибо, что позвали! Всегда радостно возвращаться туда, где начинал свой путь, и приятно видеть радость и позитив на лицах детей. Только положительные эмоции.

— Я видел, как живо ребята с тобой общались. О чем больше всего спрашивали?

— Им было интересно, где я сейчас играю, с какими хоккеистами пересекаюсь, какие игроки меня окружают. Они активно стремятся попасть в КХЛ, даже называли конкретные имена — Николая Голдобина, Максима Шабанова. Получился очень содержательный диалог между поколениями. Если бы в моем детстве состоялась такая встреча со взрослым профессиональным хоккеистом, мне тоже было бы чрезвычайно интересно поговорить с ним.

— Как обычно проводишь межсезонье? На родине отдыхать комфортнее?

— Безусловно! Это мой родной дом, здесь живут мои родители. Сначала я полностью отдохнул с семьей, а теперь уже прилетел с моря и постепенно втягиваюсь в тренировочный процесс. В Москву не поехал — готовлюсь к сезону здесь.

— Недавно общался с Александром Протаповичем. Он говорил, что в отпуске старается абстрагироваться от хоккея. Ты тоже так делаешь?

— На отдыхе с близкими я действительно полностью отключаюсь от хоккейных мыслей. Но сейчас, когда отпуск закончился, наоборот — чувствую, как соскучился по льду, по игре.

— Какие эмоции испытываешь, находясь на родной для вас ледовой арене «Сокол» в Новочебоксарске?

— Исключительно положительные. Вспоминаешь детство, как здесь играл, тренировался — только позитив.

— Может быть, какой-нибудь самый яркий момент вспомнишь?

— Наверное, самый запоминающийся эпизод связан с тем, что мы перешли из группы Б в группу А и стали играть против всех топовых команд — таких как «Ак Барс», «Лада», «Нефтяник». Здесь у нас были серьезные матчи.

— Для нас главное событие этого лета — твой переход в «Трактор». Что он для тебя значит?

— Это новый серьезный вызов в карьере. «Трактор» — команда с большими традициями, которая в прошлом сезоне играла в финале Кубка Гагарина. Но мы понимаем, что этого недостаточно — нужно брать главный трофей. Поэтому с большим нетерпением жду начала работы в Челябинске.

— В ВХЛ сейчас играют несколько воспитанников чувашского хоккея. Как ты считаешь, у них есть потенциал выйти на уровень КХЛ?

— Конечно, есть! У многих парней хорошие данные, все зависит от них самих. Главное — желание и ежедневная кропотливая работа. В хоккее ничего не дается просто так — не получится, образно говоря, просто лежать в теплой ванне и ждать, когда тебя пригласят в КХЛ.

— Удавалось ли тебе следить за выступлениями новочебоксарского «Сокола» в Национальной молодежной хоккейной лиге?

— Да, следил, хотя и не всегда лично. Мой отец ходил на игры «Сокола», особенно в плей-офф, и потом подробно рассказывал мне о результатах. Честно говоря, я был приятно удивлен: все-таки наш город не считается хоккейной меккой, но сколько болельщиков приходило на матчи! Я хорошо помню, с каким азартом люди раньше поддерживали ХК «Чебоксары», когда тот выступал в ВХЛ-Б. Очень рад, что молодежная команда «Сокола» показывает достойные результаты, — это важный шаг в развитии хоккея в регионе.

— Как ты оцениваешь свою карьеру в КХЛ?

— Мне есть куда расти и развиваться. Я понимаю, что еще молодой игрок, много работаю над собой. Даже такие хоккеисты, как Коннор Макдэвид или Натан Маккиннон, постоянно добавляют новые элементы в свою игру. Поэтому я не зацикливаюсь на прошлых результатах — важно показывать целостную игру и прогрессировать от матча к матчу.

— Ты упомянул знаковых игроков Национальной хоккейной лиги. Были ли у тебя предложения из НХЛ?

— Да, было приглашение от «Аризоны», но на тот момент я принял решение остаться в России. Однако мечта сыграть в лучшей лиге мира никуда не делась — это естественное желание.

— Ты верил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в сезоне-2024/25?

— Когда Александр начал стабильно приближаться к исторической отметке, сомнений уже не оставалось. Овечкин — игрок с большой буквы, и то, что этот рекорд теперь принадлежит российскому хоккеисту, вызывает огромное уважение.

— Удавалось ли тебе пересекаться с Овечкиным во время выступлений за «Динамо»?

— Да, несколько раз. Он приходил к нам на открытую тренировку, да и в Москве наши пути иногда пересекались. Что особенно приятно — при всех своих достижениях он остался простым в общении человеком. Всегда готов дать совет, что-то подсказать.

— Поддерживаешь ли связь с кем-то из российских хоккеистов, выступающих сейчас в НХЛ?

— Есть знакомые, которые играют в АХЛ, — Александр Кисаков, Богдан Тринеев. Мы периодически общаемся, они рассказывают о своем опыте, я делюсь своими впечатлениями.

— Твои драки на льду — это эмоции или часть игры?

— Это исключительно эмоции! Я всегда полностью отдаюсь игре, борюсь до конца — иногда это выливается в такие моменты.

— Что бы пожелал поклонникам хоккея из Чувашии?

— Любите хоккей, смотрите хоккей, живите хоккеем. Всем позитива и добра!