«Бокс» представит Чувашию

Сегодня в Санкт-Петербурге стартует финал Всероссийских соревнований «Белые ночи» по мини-футболу в формате 6 на 6, где за награды с лучшими коллективами страны поборется новочебоксарская команда «Бокс».

Новочебоксарцы заработали право представлять республику в крупных состязаниях, победив в региональном отборе. Развязка республиканского этапа наступила только в заключительном туре. Тогда за путевку на турнир в городе на Неве сражались «Бокс» и «LAVA» из села Норваш-Шигали. Команду из города химиков устраивала даже ничья, они ее и добились — поединок завершился со счетом 2:2.

Отборочные соревнования состоялись в 62 регионах, а всего сыграли 592 коллектива. По итогам региональных этапов определились 48 клубов, которые примут участие во Всероссийском финале «Белых ночей».

Стоит сказать, что прошла жеребьевка группового этапа. «Бокс» попал в группу О, в которой сыграет против «ТД ТРЕЙД-КНК» из Кемеровской области, а также «Кучина» из Ульяновской области.

Победители и призеры получат кубки и медали, лучшие игроки — индивидуальные награды. Кроме того, для участников и гостей турнира запланирована развлекательная программа: челленджи, розыгрыши и конкурсы с призами. После полуфиналов также пройдет гала-матч с участием амбассадоров Российского футбольного союза и лучших футболистов соревнований.