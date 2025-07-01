В Чувашии представили стратегию развития экспорта до 2030 года

На заседании Президиума Высшего экономического совета Чувашии представлена стратегия развития экспорта до 2030 года. В 2024 году регион показал впечатляющий результат: экспорт вырос на 137% — почти вдвое быстрее среднероссийских темпов, а с 2020 года фиксируется рост почти в 1,5 раза. Республика занимает 4-е место в ПФО по темпам роста. Как сообщила и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова, основной двигатель роста — поддержка малого и среднего бизнеса: именно они обеспечивают 95% экспорта. Благодаря этому регион укрепил свои позиции на внешних рынках и открыл новые направления. Экспорт в страны Азии увеличился в 2 раза, поставки в страны Африки выросли в 3 раза, 70% продаж за рубеж приходится на продукцию АПК, включая технику и товары глубокой переработки. «Экспорт — это реальный индикатор качества чувашской продукции. Если ее выбирают за рубежом, значит, мы идем в правильном направлении. На это нас нацеливает Президент», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Василий Григорьев