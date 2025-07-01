Праздник единства и традиций

Газета «СЧ» уже рассказывала о том, как 6 июля в Москве отметили Всечувашский Акатуй. Более ста тысяч гостей из разных регионов страны стали свидетелями и участниками этого грандиозного события. В редакцию продолжают поступать отклики участников масштабного праздника национальной культуры.

Александр Алексеев, исполнительный директор Федеральной национально-культурной автономии чувашей России: «На расширенном заседании Совета ФНКАЧР под руководством Героя России Николая Гаврилова мы обсудили важные вопросы сохранения чувашской культуры в регионах. Участие Героя России Михаила Марцева придало встрече особую значимость. А на ВДНХ особенно зрелищными стали соревнования по национальной борьбе керешу, продемонстрировавшие силу и традиции народа. Мероприятие объединило земляков из разных регионов, создав по-настоящему теплую атмосферу».

Иван Николаев, доктор военных наук, профессор: «Акатуй в этом году превзошел все ожидания! Особенно тронул момент отправки гуманитарной помощи для участников СВО. Видеть, как вся община объединяется для поддержки защитников — это дорогого стоит. Огромное спасибо Владимиру Селивестрову за организацию этой важной миссии. Церемония награждения у павильона № 1 стала вдохновляющим моментом праздника. Пример Героя России подполковника Михаила Марцева, совершившего подвиг при защите Курской области и удостоенного звания «Почетный гражданин Чувашии» — лучшая иллюстрация чувашского характера!»

Валериан Гаврилов, председатель Чувашской автономии Санкт-Петербурга: «Особую патриотическую ноту празднику добавила презентация Всероссийского детского творческого конкурса рисунков «Моя Родина — Россия. Узоры народов России». Этот проект — дань памяти нашему земляку, художнику и воину Александру Федорову, погибшему в зоне СВО. Через искусство мы сохраняем связь поколений и укрепляем межнациональное единство. Украшением программы стало выступление нашего фольклорного ансамбля «Юрату» из Северной столицы».

Владимир Бурмистров, предприниматель: «С каждым годом наш замечательный праздник Акатуй становится все масштабнее, собирая тысячи соотечественников со всей России. От всей души благодарю организаторов, а особенно Министерство культуры Чувашской Республики и его руководителя Светлану Каликову. Отдельные слова признательности — Главе Чувашии Олегу Николаеву за искреннюю радость, которую он дарит людям!»

Владимир Яковлев, председатель Совета Чувашской национально-культурной автономии Белебеевского района Башкортостана: «Этот праздник — повод для гордости! Я участвую в Акатуе третий год подряд и с радостью отмечаю, как растет уровень его организации. Особенно впечатлили выступления коллективов из Ульяновской и Оренбургской областей, Татарстана, а также народного ансамбля «Тус-т?ван» из Башкортостана!»

Виталий Михайлов, председатель правления РОО «Чувашское землячество «Юман» Ненецкого автономного округа»: «Впервые попав на Акатуй в Москве, я был поражен его энергетикой! Шествие от центральной арки ВДНХ с песнями и танцами под гармонь, море национальных костюмов, родная речь — все это создало непередаваемую атмосферу. Уезжал с чувством гордости и желанием вернуться вновь!»

Юрий Шекеев, председатель правления Местной Чувашской национально-культурной автономии города Калининграда: «Когда на главной выставке страны звучат чувашские барабаны и гармонь, а земля дрожит от аплодисментов во время керешу, понимаешь: наши традиции действительно вне времени. Видеть, как калининградцы и владивостокцы вместе поют чувашские песни — это и есть наше единение!»

Владислав Тимофеев, председатель правления Местной национально-культурной автономии чувашей города Тюмени «Ентешсем»: «Особенно впечатлили культурные постановки, ярко раскрывающие менталитет чувашского народа. Они наглядно продемонстрировали многовековую историю наших предков!»

Сергей Климов, член Федеральной национально-культурной автономии чувашей России: «Праздник продемонстрировал удивительную способность чувашской культуры объединять людей. Место проведения на ВДНХ символично: наш народ — неразрывная часть многонациональной России, и в этом ее сила!»

Владимир Живов, председатель Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга: «Каждый момент праздника был продуман до мелочей — от торжественного открытия до гастрономической зоны. Особенно тронула отправка помощи нашим бойцам — это показывает истинную заботу руководства республики о земляках».

Олег Захаров, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, руководитель школы единоборств, Москва: «Глубокоуважаемые Олег Николаев, Светлана Каликова, Алексей Ладыков, Василий Петров, Николай Гаврилов, Лира Смирнова и все остальные организаторы праздника! От всей души благодарю за внимание к народной борьбе керешу. Состязания прошли на высочайшем уровне, участники из разных регионов показали настоящее мастерство. Это огромный вклад в развитие нашего национального спорта».

Владимир Бабайкин, председатель Совета Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии: «Акатуй-2025 стал не просто фестивалем культуры, а настоящей демонстрацией единства народа. Мы ощутили себя частью большой чувашской семьи».

«До новых встреч на Акатуе-2026!» — таково общее настроение участников праздника из разных уголков страны.

Елизавета Долгова