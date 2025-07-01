Футбольная команда из Чувашии подтвердила статус фаворита

Цивильский «БоМиК» завершил первый круг чемпионата ПФО выездом в Нижний Новгород, где подопечные Сергея Иванова встретились с командой «СШОР-8».

В нынешнем сезоне цивиляне пока не радовали своих болельщиков положительными результатами в матчах с лидерами соревнований. Однако в поединках против коллективов, уступающих в классе, «БоМиК» играл практически без осечек. К слову, нижегородская «СШОР-8» находилась в нижней части турнирной таблицы. Поэтому клуб из Цивильска считался явным фаворитом противостояния.

С первых минут поединка цивиляне активно прессинговали, шли в отбор, а когда получали мяч, то стремились молниеносно выбегать в атаку. Давление на ворота хозяев только усиливалось. «БоМиК» воспользовался территориальным преимуществом — в промежутке с 22-й по 42-ю минуту Амирчон Рахматов забил три гола, оформив хет-трик.

Подопечные Сергея Иванова контролировали ход игры. После перерыва главный тренер цивилян сделал несколько перестановок, которые никак не повлияли на течение матча. Хозяева старались порадовать голами своих болельщиков, но нижегородцам не удалось реализовать опасные моменты. А футболисты «БоМиКа» еще трижды огорчили голкипера «СШОР-8» Армана Оганисяна — отличились Илья Яшин а также вышедшие на замену Роман Шалин и Степан Фролов. Таким образом, цивиляне победили с теннисным счетом 6:0.

В турнирной таблице коллектив из Цивильска располагается на четвертой строчке, имея в активе 16 очков.

Кстати, в гонке бомбардиров окружного чемпионата лидирует упомянутый Амирчон Рахматов, который за восемь игр забил восемь мячей.