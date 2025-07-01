Теплом согревает домашний очаг

Все мы родом из детства. И если оно было наполнено светом, радостью, любовью и поддержкой близких, то и во взрослую жизнь мы возьмем с собой этот бесценный капитал под названием «счастье». Форум «Многодетная Чувашия» собрал домочадцев со всей республики. Проводится он в третий раз, а значит — уже традиция!

В холле третьего этажа ТЮЗа имени Михаила Сеспеля развернулась колоритная выставка — семьи представляли свою продукцию. Чего здесь только не было — валенки, мыло, наборы сушеных трав, изделия из дерева, расшитая одежда. Наладить бизнес помог социальный контракт. Алина Григорьева получила его в позапрошлом году. А в 2024-м сменила статус. Была самозанятой, а стала индивидуальным предпринимателем. «Вот чем я занимаюсь, — показывает имбирные пряники ручной выделки Алина Анатольевна. — Много лет кондитером проработала». Теперь у нее есть своя кулинарная студия, где можно не только подкрепиться, но и отметить праздник или побывать на вкусных мастер-классах. А Татьяна Егорова занимается бантиками, брошами, заколками. Любимое хобби она превратила в свое дело. Благодаря социальному контракту закупила оборудование, витрины и открыла магазин. Хорошая это поддержка!

С выставкой с удовольствием ознакомился Глава Чувашии Олег Николаев. Механизм социальных контрактов уже доказал свою эффективность. Только за первое полугодие 2025 года их в республике заключено 3790, в том числе 703 — с многодетными семьями. А если считать с 2020-го — это почти 21 тыс. контрактов с общим финансированием в 2,8 млрд рублей.

Тему помощи большим семьям Олег Николаев поднял и в зале, открывая республиканский форум «Многодетная Чувашия». «Обеспечивая семьи республики теми мерами поддержки, которые реализуются по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, мы постоянно создаем и новые. Все они сформированы на основе общения с нашими семьями, учитывают их потребности и поэтому востребованы и дают хороший эффект. Важно сохранить эту доверительную коммуникацию», — отметил он. С 2020 года комплекс региональных мер поддержки для семей с детьми последовательно расширяется — их принято дополнительно 24.

«Хочу сказать вам огромное спасибо, ведь мы вместе укрепляем Россию, Чувашию, — обратилась к участникам форума председатель республиканского Союза женщин Наталья Николаева. — Когда у человека большая дружная семья, он уверен в своем завтрашнем дне и в будущем своей страны. Это та гавань, где можно любить, творить, радоваться и при этом не бояться жизни».

На площадке форума состоялась торжественная церемония награждения семей, являющихся примером для окружающих. Орден «Родительская слава» получили чебоксарцы Николай Львович и Эльвира Алексеевна Щукины. Они воспитывают десять детей и каждым могут гордиться. Такую же награду руководитель региона вручил Ананьевым из Новочебоксарска. У Анатолия Анатольевича и Марины Станиславовны — семеро детей. Эти дружные домочадцы в 2019 году стали лидерами республиканского конкурса «Семья года», а в 2020 году — победили во всероссийском, в номинации «Многодетная семья».

Кондратьевы из Красноармейского округа удостоены медали ордена «Родительская слава». В их семье — четверо ребят. Римма Витальевна увлекается рукоделием, цветоводством, кулинарией. А Алексей Петрович — активист местного Совета отцов, он всех домашних научил мастерски играть в шашки и шахматы.

Орденом «За любовь и верность» награждены шесть семей республики, чье супружество длится уже более полувека. Это Геннадий Иванович и Галина Георгиевна Ивановы (Красноармейский округ), Евграфий Иванович и Людмила Михайловна Ивановы (Козловский округ), Александр Иванович и Лидия Васильевна Маланьины (Алатырский), Петр Алексеевич и Зоя Федотовна Поповы (Яльчикский), Геннадий Петрович и Нина Гордеевна Ухлиновы (Красночетайский), Владимир Яковлевич и Галина Алексеевна Филипповы (Красноармейский).

Знаком материнской славы «Анне» отмечены Эльвира Вячеславовна Платонова из Красночетайского округа и Екатерина Алексеевна Шигильчева из Козловского. Обе — мамы пятерых детей.

В фойе после яркой церемонии удалось перехватить одних виновников торжества. Чета Поповых — из деревни Лащ-Таяба Яльчикского округа. «У нас десять внуков, — начали с главного бабушка и дедушка, чей супружеский стаж составляет 56 лет. Гордятся Поповы-старшие и тремя детьми: Алексей — ветеран МВД, участник боевых действий; Елена — директор крупной компании; Альбина — успешный предприниматель. В воспитании Петр Алексеевич и Зоя Федотовна — настоящие профессионалы, сорок лет отдано педагогической деятельности. Глава семейства имеет почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики».

Участники форума «Многодетная Чувашия» спешили. Подзарядившись позитивом и энергией творческих коллективов, давших в их честь концерт, они рассредоточились по тематическим секциям — форум продолжил работу.

Фото Валерия Панфилова

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