Состоялся конструктивный обмен мнениями

Глава Чувашии Олег Николаев продолжает серию встреч с лидерами различных политических сил страны. На этой неделе диалог состоялся с председателем партии «Новые люди» и руководителем одноименной фракции в Госдуме России Алексеем Нечаевым. В рабочем кабинете руководителя республики речь шла о поддержке предпринимательства, повышении качества медицины и образования, внедрении новых технологий. Особое внимание стороны уделили вовлечению граждан в принятие решений и формированию открытой, эффективной системы государственного управления. Олег Николаев поблагодарил Алексея Нечаева за высокую оценку работы управленцев Чувашии и за готовность к открытому диалогу: «Любая конструктивная инициатива, вне зависимости от ее происхождения, заслуживает внимания. Важно слышать разные мнения и использовать лучшие предложения ради благополучия жителей. Именно такой подход позволяет Чувашии двигаться вперед и демонстрировать высокие темпы развития».
Опубликовано: 9 июля 2025 г.
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