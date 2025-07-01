Состоялся конструктивный обмен мнениями

Глава Чувашии Олег Николаев продолжает серию встреч с лидерами различных политических сил страны. На этой неделе диалог состоялся с председателем партии «Новые люди» и руководителем одноименной фракции в Госдуме России Алексеем Нечаевым. В рабочем кабинете руководителя республики речь шла о поддержке предпринимательства, повышении качества медицины и образования, внедрении новых технологий. Особое внимание стороны уделили вовлечению граждан в принятие решений и формированию открытой, эффективной системы государственного управления. Олег Николаев поблагодарил Алексея Нечаева за высокую оценку работы управленцев Чувашии и за готовность к открытому диалогу: «Любая конструктивная инициатива, вне зависимости от ее происхождения, заслуживает внимания. Важно слышать разные мнения и использовать лучшие предложения ради благополучия жителей. Именно такой подход позволяет Чувашии двигаться вперед и демонстрировать высокие темпы развития».