Обратились по-взрослому

Глава Шумерлинского муниципального округа Эдуард Васильев принял необычных посетителей — к нему на прием пришли юные спортсмены.

Ребята обратились с просьбой установить на скейт-площадке в городском парке фанбокс — специальную фигуру для выполнения трюков на скейтбордах, самокатах и роликах. Как объяснили школьники, фанбокс — это возвышенная платформа с заездами с разных сторон, она позволит развивать спортивные навыки. Эдуард Васильев пообещал рассмотреть вопрос установки нового оборудования, сообщает телеграм-канал Шумерлинского муниципального округа.

Школьники пришли с дельным предложением. Фото t.me/gorod_Shumerlya