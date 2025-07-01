«Разящий луч»: как Советский Союз переиграл США в создании лазерного оружия

Хотите увидеть Ивана Колесникова в непривычном для него амплуа спекулянта-валютчика и двойного агента, где почти в каждой серии он ввязывается в драку, а в последних эпизодах еще и участвует в перестрелках? Тогда включайте сериал «Разящий луч», который уже полностью доступен в онлайн-кинотеатрах. Это новая история о противостоянии КГБ и ЦРУ во время холодной войны и гонки вооружений. Главными героями стали не только чекисты и разведчики, но и ученые-изобретатели лазера из Физического института имени П.Н. Лебедева.

Режиссер — Алексей Мурадов, серий — 8, места съемок: Москва, Московская область

Под своим именем в картине выведен нобелевский лауреат Николай Басов, который в сюжете разрабатывает комплекс «Терра-3» для противоракетной обороны СССР. Наконец-то Евгений Харитонов предстал в роли целиком и полностью положительного героя. Второй такой же персонаж — советский агент в ФРГ Баум в исполнении Павла Трубинера, все остальные — с полутонами и пятнами на биографии. Но тем и интереснее смотреть сериал.

Три в одном: ученый, валютчик, двойной агент

По жанру это не совсем детектив, скорее, производственная драма с элементами шпионского романа. Вам интересна работа советских ученых, которые опередили американцев в наращивании мощности и использовании возможностей лазерного луча? Пожалуйста — львиная доля экранного времени проходит в лаборатории. Любите истории про чекистов? В числе главных героев — полковник КГБ Валентин Симагин (Кирилл Гребенщиков) и уже упомянутый агент Баум. Не обошлось здесь и без криминального мира Москвы 60-х. И все три сферы объединил один персонаж — Ким Никаноров, воплощенный на экране Иваном Колесниковым.

Талантливый выпускник МИФИ, лучший ученик профессора Льва Костырина (Владимир Виноградов) уходит из науки, из проекта «Терра-3» по личным мотивам — чтобы больше не работать в одной лаборатории с бывшей супругой, химиком Верой Малышевой (Марина Петренко). В родах она потеряла дочь. Они были настолько тяжелыми, что можно было спасти либо мать, либо девочку, и этот выбор врачи предложили сделать Киму. Даже не вызывает сомнений, что он выбрал Веру. Она же, узнав об этом, не простила ему потерю ребенка. Вообще ситуация довольно мутная, потому что в медицине существует железобетонный протокол — спасать в первую очередь мать, а не малыша.

В общем, из лаборатории Ким ушел, и главное — куда? В криминальный мир, где у него появились прозвище Планк, навыки рукопашного боя, опасные знакомства и деньги. С валютой его и повязали в квартире профессора, за которой Ким присматривал, пока Лев Данилович участвовал в научной конференции в ФРГ. Из зарубежной поездки Костырин не вернулся — его обнаружили мертвым в отеле. В сердечный приступ в КГБ не поверили, и обстоятельства его смерти в Германии начал выяснять Баум, а в Москве — Симагин. Валентину Сергеевичу и пришла в голову идея вернуть Никанорова в науку и «подставить» его ЦРУ, которое настойчиво ищет выходы на ученых из лазерного проекта. Вот и в ФРГ Костырина пыталась завербовать агент американской разведки Леонардо. Дарья Мороз, сыгравшая эту железную леди, меняет в кадре не только костюмы, но и парики.

Ким, уверенный, что выбора, кроме сотрудничества с Симагиным, у него нет, попадает как кур в ощип. Сценаристы не пожалели для него неприятностей. Мало было Никанорову проблем в мире валютчиков, так он еще и занимает деньги у связного ЦРУ Граапа. Чтобы отработать долг, Ким соглашается вернуться в лабораторию и стать поставщиком секретных сведений по лазерным разработкам, то есть будет рассчитываться с Граапом не долларами, а формулами и фотографиями установок. Но и это еще не все. В Физическом институте Киму начинает строить козни один из сотрудников — из ревности к Вере. Арефьев только начал ухаживать за прекрасной коллегой, как объявился бывший муж, и, как назло, по-прежнему в нее влюбленный.

Доказательства маскулинности

Редкая картина, где Иван Колесников играет не кого-то из российских императоров, не следователя, не рефлексирующего интеллигента с грустными глазами, как в «Движении вверх», «Союзе спасения», «Первом отделе». Кстати, во втором сезоне «Первого отдела» Колесников снимался вместе с Владиславом Шкериным, актером из Чувашии, который сейчас живет в Петербурге.

В «Разящем луче» герою Колесникова все время приходится действовать и демонстрировать свою маскулинность. В том, что Ким — настоящий мужик, сомнений не должно возникнуть ни у Симагина, ни у Леонардо. Но есть ощущение, что в первую очередь Никаноров пытается доказать это самому себе. Не из-за денег он ушел в криминал. Скорее всего, наука не давала ему возможности проявить настоящий характер. А смелости Киму не занимать.

Понятно, что сценаристы придумали образ фартового, несдающегося обстоятельствам молодого человека, но все равно загадка, как Ким дотянул до финала. В последних сериях ему прострелят левое плечо, пулю в домашних условиях достанет хирург, оперирующий бандитов. Никаких капельниц с антибиотиками и постельного режима — Ким потом еще будет драться, стрелять и спасать Веру из лап ЦРУ. Конечно, после всего пережитого ему покажется скучным возвращаться к формулам, расчетам и бесконечным испытаниям.

Если в том, что касается изобретения лазера, съемочную группу консультировали действующие ученые Физического института, то шпионскую часть создатели, видимо, конструировали сами. Леонардо то в США, то в СССР, причем она же незаконно пересекает границу и делает это так часто, словно речь идет о выезде из Москвы на дачу. Ким в присутствии Баума, к которому перешло руководство операцией, без его согласия стреляет Граапу в ногу. Симагин, не уведомляя генерала Орлова, подставляет Никанорова под пулю. Это что за самодеятельность?

Хотя, наверное, самое интересное в сюжете, когда Ким, поверив Леонардо, что Костырина убили не американцы, а свои же, начинает собственную игру. А потом его примеру следует и Симагин, не уверенный в надежности Никанорова. Кто чего хотел на самом деле, кто чуть было не стал предателем, зритель должен будет разобраться сам. Те, кто смотрел сериал, скажите: вы поверили словам Симагина, что ему хорошо удается изображать мерзавцев?

«Он полковник КГБ или личный повар Никанорова?» — вопрошают зрители на форумах. Симагин умудряется жарить картошку в ожидании Кима не только у себя на кухне, но и в квартире Костырина. Или это отсылка к знаменитой сцене из «Бриллиантовой руки», где Горбункову готовил завтрак Михаил Иванович?

Проблема выбора

Если некоторые эпизоды в плане логики и смысла оставляют желать лучшего, то работа операторов, художников по костюмам и реквизиторов на высоте. Видеоряд погружает в 70-е. «Разящий луч» визуально напоминает вышедшие в прошлом году «Игры»: то же использование полиэкрана, где кадры хроники перемешаны со снятыми для сериала и почти неотличимы от них. Правда, здесь задача полиэкрана — показать смену локации: действие происходит не только в разных районах Москвы, но также в ФРГ и США.

Местами сюжет напоминает сериал «ГДР», местами — «Матрешку» и «Атом» с «Бомбой». И хотя история получилась очень мужской (даже странно, что Леонардо — женщина), здесь тоже не стали сбрасывать со счетов любовную линию. Именно любовь к Вере высвечивает характер Кима. Наверное, только благодаря ей понимаешь: он не совсем пропащий человек. Любит ли его Вера? Может быть, но наукой она точно увлечена больше. Даже непонятно, зачем создатели пытались добавить сексуальности ее образу, придумав черное платье с открытой спиной для джазовой вечеринки на даче и расстегнутую пуговицу на домашней рубашке в то время, как Вера занята вычислениями.

Тем не менее одно из достоинств сериала, что сюжет не отвлекается на несущественные линии и держит в напряжении. Конечно, красной нитью проходит тема нравственного выбора. Многим героям придется ответить самим себе: что для них важнее — личное благополучие или интересы Родины? Ученые знают, что все их разработки в первую очередь будут использованы военными, и тем не менее в вынужденных переговорах с Леонардо Вера заявляет, что не станет работать за рубежом над бомбой или лазерным оружием. Она прекрасно понимает, что эта бомба будет применена против СССР.

Если в сериале «Атом» акцент был сделан именно на сложности изобретения ядерного оружия, на внутренних процессах в институте, то здесь на первый план выведено все-таки противостояние двух стран, двух разведок, и это внесло в сюжет не искусственно придуманный, как в «Атоме», а самый настоящий конфликт. Кто свой, кто чужой, кому можно верить, и существуют ли люди, которые не предадут ни при каких обстоятельствах?

Фото kino-teatr.ru

Павел Трубинер сыграл абсолютно невозмутимого человека, который не дает волю своим эмоциям и 10 лет успешно проработал в ФРГ под прикрытием.