Вынужденная мера

В последние дни жители Чувашии сталкиваются с периодическим ограничением скорости мобильного интернета. Как пояснил министр цифрового развития республики Михаил Степанов, это связано с введением режима «беспилотной опасности» — меры, предусмотренной федеральным законодательством для защиты населения. По его словам, дроны могут управляться через сотовые сети, поэтому снижение скорости интернета до минимальных значений (уровня 2G) затрудняет их использование и минимизирует потенциальные угрозы. Операторы связи не предупреждают о таких ограничениях заранее, чтобы сохранить эффективность мер безопасности. Министр подчеркнул, что даже при ограничениях звонки на экстренный номер 112 остаются доступными. «Прекрасно понимаю, что временные ограничения мобильного интернета создали неудобства. Но когда речь идет о нашей с вами безопасности, приходится идти на такие меры», — отметил Михаил Степанов, поблагодарив жителей за понимание.