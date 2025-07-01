Обсудили вопросы безопасности и творчества

Вчера в Чебоксары с рабочим визитом приехал полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Программа пребывания полпреда в столице республики была насыщенной. Вместе с Главой Чувашии Олегом Николаевым он принял участие в открытии национального форума «Навигационная безопасность — 2025», на котором обсуждали вопросы национальной безопасности и технологического суверенитета России в сфере спутниковых навигационных систем и защиты инфраструктуры. Игорь Анатольевич также встретился с победителями Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» и провел ряд деловых встреч и совещаний. Подробности визита читайте в следующем номере газеты.
Опубликовано: 3 июля 2025 г.
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