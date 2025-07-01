Сериал «Доктор Вера» о том, что страшнее смерти

Тема жизни советских людей в оккупированных фашистами городах, предательства и верности Родине активно прорывается на экран. В мае вышли 12-серийный сериал «В парке Чаир» и полнометражный фильм «Группа крови», в июне — пятисерийный «Доктор Вера». Последний по мотивам повести Бориса Полевого сняла режиссер Анна Мирохина. Ровно 30 лет назад — в июне 1995 года она была среди заложников захваченной больницы в Буденновске. И ужас, пережитый 10-летней девочкой за шесть дней, пока длились переговоры с Шамилем Басаевым, нашел отражение в фильме про войну.

Режиссер — Анна Мирохина, серий — 5, места съемок: Ярославль, Тутаев, Тверь

В центре истории — молодая женщина Вера Трешникова, медсестра, окончившая всего два курса мединститута. Но стать не только врачом-хирургом, но и возглавить госпиталь ее заставляет оккупация. Поздней осенью 1941-го немцы входят в условный город Верхневолжск в 200 километрах от Москвы. И Вера остается с жителями, больными и ранеными, которые не успели эвакуироваться. В госпитале, под который приспособили школу, она и живет вместе с сыном-школьником.

На центральной площади Вера подписывает немецкий документ, который обязывает ее — под угрозой расстрела всего госпиталя — доносить, если за помощью обратятся партизаны, красноармейцы или евреи. А у нее в палатах хватает и тех, и других, и третьих. Понятно, горожане, увидев, что она пошла на сотрудничество с новой властью, начинают презирать Веру. Даже сын Дамир заявляет:

— Мам, я не хочу быть предателем. Я папе все расскажу, когда он вернется.

— Папа все поймет, сынок, — отвечает Вера.

Кроме хирургической няни тети Фени (Юлия Абрамова) никто не знает, как она ночами оперирует партизан и переписывает истории болезни — «скорбные листы», выдавая новых пациентов за гражданских. Так капитан Владимир Сухохлебов (Григорий Чабан) по медицинским документам становится трактористом, с которым произошел несчастный случай на производстве.

Весь фильм снят ручной трясущейся камерой, что усиливает общий нерв. История и без того тяжелая, а такая съемка все время держит в напряжении. Тревожность героев передается зрителям. Вера почти не спит, потому что самые страшные события происходят ночью, ей не хватает знаний, чтобы ставить правильные диагнозы, она не уверена в себе. Немцы всегда появляются внезапно, и Трешникова все время в ожидании беды. Причем переживает не за себя — за своих подопечных. Чем хороши любые военные фильмы — в них есть трансформация героев. Вот и Вера из девочки, в слезах умоляющей Сухохлебова не оставлять раненых в городе, становится настоящим главврачом, командиром своей медицинской части, и на территории госпиталя ей подчиняются все, в том числе и капитан.

Повесть о настоящей женщине

Эту повесть Полевой написал через 20 лет после Победы. Благодаря ей читатели 60-х познакомились с реальным прототипом Веры Трешниковой — Лидией Петровной Тихомировой. Только к началу войны она окончила вуз и уже работала травматологом. В 1941-м Тихомирова осталась со своими пациентами, которых не успели перевезти на другой берег Волги, в Калинине (здесь прошло детство Бориса Полевого). Советские войска, отступая, взорвали единственный мост. Врач притворялась, что сотрудничает с немцами, но одновременно выхаживала тех, кого могли расстрелять, прибегая ко всевозможным хитростям.

Существует и одноименная экранизация 1968 года, в которой сюжет строится от обратного. Спустя два месяца оккупации Красная Армия освободила Калинин, который автор назвал Верхневолжском, Вера была арестована НКВД. Ей пришлось объясняться, почему пошла на сотрудничество с фашистами. И на защиту доктора встали все пациенты.

В новой картине этих эпизодов с допросами нет совсем, повествование здесь линейно, и концовка в целом изменена. Это не делает сериал 2025-го хуже или лучше фильма 1968 года. Даже есть ощущение, словно по разным произведениям снимали. Обилием персонажей с их мотивами для предательства, эпизодами немецких приемов и концертов «Доктор Вера» очень перекликается с сериалом «В парке Чаир», но там есть место и любви, и юмору, здесь же, как сжатая пружина, концентрация всевозможных неприятностей. Режиссер реально не дает зрителям дышать: включил серию — набрал в грудь воздуха, выключил — выдохнул. Герои все время в опасности.

Нарыв измены

Совершенно в неожиданном свете в этом мини-сериале предстает Наталья Рогожкина, сыгравшая актрису местного театра Киру Ланскую из поволжских немцев.

В последнее время Рогожкину можно видеть в ролях жестких чиновниц и бизнес-леди, а тут кудри, меха, боа, пайетки, украшения и алая помада. Картину стоит посмотреть хотя бы ради их актерского дуэта с Виталием Коваленко, сыгравшим Виктора Винокурова, мужа Киры. Сначала он стал переводчиком у немцев, а затем и бургомистром Верхневолжска.

Он идет на предательство осознанно — «ради лучшей жизни», ради обожаемой Киры, не видя другого выбора и находя в новой власти новые возможности для себя лично. И жену Винокуров пытается толкнуть туда же.

— А чего бы ты хотела, Кира? Ехать, стоя в вагоне, в Ташкент? Ну так это ненадолго, через два месяца они придут и туда! Сколько мы женаты, Кира, я только и слышу от тебя, как ты ненавидишь эту власть, что она отняла у тебя родителей, что она не дает тебе дышать свободно, что ты никогда не увидишь Ниццу и будешь прозябать в этом театре, играть для людей, которые в искусстве ничего не понимают!

— Ты оправдываешь свою подлость.

Причем до этого она не раз ему говорила: «Я не хочу работать на врага и не хочу, чтобы ты работал».

Кира готова сгореть с евреями на мельнице, только чтобы не петь перед этими фашистскими рожами, она их своими земляками не считает. Тем неожиданнее становится для Винокурова произошедшая в супруге перемена, когда Кира начинает поощрять ухаживания генерала фон Вайхса (Вагнер Райнер). И вот она уже всюду рядом с новым начальством: мужчины при больших погонах целуют ей руки, а муж где-то в задних рядах, за спинами солдат охраны. Предателя самого предали. Для Винокурова нет трагедии в том, что он отрекся от Родины, он свою измену прочувствовать не может, зато измену жены — в полной мере. И Анна Мирохина меняет финал истории, переписывая для Киры эпизод ее самоубийства. Возможно, чтобы интереснее было смотреть тем, кто хорошо помнит сюжет повести.

Свекр Веры Петр Петрович (Валерий Скорокосов) нанимается восстанавливать станки на машиностроительном заводе, чтобы немцы могли выпускать снаряды, при этом на невестку смотрит тоже с тенью подозрения и укора. Зритель ориентируется в сюжете интуитивно — лицо у героя доброе, открытое, как у Скорокосова, значит, не может он быть предателем.

Тот же Винокуров не стопроцентный злодей. И у Коваленко получилось показать всю сложность и неоднозначность характера своего героя. Уже будучи бургомистром, он выгораживает Веру, когда немцы находят ее на ткацкой фабрике в момент извлечения пули у раненой еврейки. Вообще, казалось бы, патовая ситуация — секунда, и всех расстреляют здесь же, но он в тот момент даже не пытается спасать себя — он обещал Сухохлебову, что поможет Вере.

В наше время тема предательства — себя, семьи, страны — снова зазвучала в кинематографе, только через призму жизни на оккупированных немцами территориях. Можно и патриотом себя никогда не считать, но отдать жизнь за свободу своего города, за то, чтобы враг не вошел в столицу родной страны, а можно просто струсить, начать искать выгоду и пытаться приспособиться к любому порядку — «под немцами ведь тоже люди живут».

А еще обратите внимание, как в современных фильмах о войне изображают фашистов. Тональность изменилась! Среди них все чаще начали попадаться вполне приличные люди: тот же Зигмунд «В парке Чаир», доктор Шенненберг (Дирк Мартенс) и генерал фон Вайхс в «Докторе Вере». Фашистов уже не мажут сплошь черной краской. К чему ведет такая тенденция? Генерал здесь вообще выглядит таким тюфяком-добряком, старым гусаром, которого на закате жизни занесло в чужую страну и угораздило влюбиться в иностранку. Еще и чужую жену, между прочим. Он же искренне начинает спасать Киру, а не своих солдат во время взрыва на заводе.

Творчество Полевого актуальности не теряет. В 2023-м, в год 115-летия со дня рождения писателя, в Чувашию приезжал его сын Алексей Полевой-Кампов, а в репертуаре Русского драматического театра появился спектакль «Повесть о настоящем человеке» про летчика Алексея Маресьева. После нового сериала захотелось побольше узнать о Лидии Тихомировой. Тем, кто младше 50-ти, это имя ни о чем сейчас не скажет. Нет ни улицы, названной в ее честь, даже в родной Твери, ни мемориальной доски на здании больницы, в которой Тихомирова проработала несколько десятилетий, в том числе в тяжелейшие военные годы. И эта картина Анны Мирохиной своего рода памятник подвигу обыкновенной советской женщины.

Главную роль исполнила актриса из Воронежа Татьяна Бабенкова, сейчас она служит в московском театре «Современник». Фото kino-teatr.ru