ПСБ организует открытые кинопоказы для жителей и гостей Чувашии ко Дню республики

ПСБ в рамках проекта «Душа России. Поволжье» организует для жителей и гостей столицы Чувашии открытые кинопоказы фильма и мультфильмов от киностудии «Союзмультфильм».

Показы приурочены 105-летию Чувашской Республики и состоятся 28 и 29 июня.

28 июня в Театре юного зрителя имени М. Сеспеля в 15.00 и 17.00 все желающие смогут посмотреть отреставрированную киноленту об уроженце Чебоксар Василии Чапаеве — «Чапаев».

А 29 июня в 12.00 юных зрителей и их родителей ждет встреча со всеми любимыми героями мультфильмов: