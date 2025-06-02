ПСБ организует открытые кинопоказы для жителей и гостей Чувашии ко Дню республики

ПСБ в рамках проекта «Душа России. Поволжье» организует для жителей и гостей столицы Чувашии открытые кинопоказы фильма и мультфильмов от киностудии «Союзмультфильм».
Показы приурочены 105-летию Чувашской Республики и состоятся 28 и 29 июня.
28 июня в Театре юного зрителя имени М. Сеспеля в 15.00 и 17.00 все желающие смогут посмотреть отреставрированную киноленту об уроженце Чебоксар Василии Чапаеве — «Чапаев».
А 29 июня в 12.00 юных зрителей и их родителей ждет встреча со всеми любимыми героями мультфильмов:
- Муха-Цокотуха, реж. Владимир Сутеев, 1941, 11 мин.
- Лиса, Заяц и Петух, реж. Ольга Ходатаева, 1942, 12 мин.
- Ëлка, реж. Петр Носов, Михаил Цехановский, 1942, 9 мин.
- Слон и Моська, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис, 1941, 7 мин.
- Синица, реж. Александр Иванов, Мстислав Пащенко, 1944, 8 мин.
- Орел и Крот, реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис, 1944, 7 мин.
- Телефон, реж. Михаил Цехановский, 1944, 12 мин.
- Одна из многих, реж. Ламис Бредис, 1943, 8 мин.
- Песенка радости, реж. Мстислав Пащенко, 1946, 22 мин.
- Серая шейка, реж. Владимир Полковников, Леонид Амальрик, 1948, 20 мин.
- Тихая поляна, реж. Геннадий Филиппов, Борис Дёжкин, 1946, 11 мин.
- Федя Зайцев, реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг, 1948, 21 мин.
- Цветик-семицветик, реж. Михаил Цехановский, 1948, 21 мин.