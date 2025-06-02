Удобных сервисов станет больше

Правительство Чувашии утвердило Концепцию управления данными на 2025–2027 годы. Документ нацелен на выполнение национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Координатором реализации Концепции станет Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, архитектором системы управления данными — Ситуационный центр Главы Чувашии Олега Николаева.

Для государственных служащих предусмотрена программа обучения, основанная на Data Driven Management («управление на основе данных»). Однако документ охватывает не только госорганы, но и бизнес, и социальную сферу. Введены новые понятия, включая «мастер-данные» и «метаданные», упрощающие управление информационными потоками.

За три года планируется создать восемь витрин данных, 70 дашбордов и обучить 200 специалистов. Также появится централизованное хранилище данных на 2,42 петабайта, а Республиканский центр обработки данных (РЦОД) увеличит их объем на 20% ежегодно, сообщает Минцифры Чувашии.

Всего в регионе действует 32 информационные системы. Они охватывают как внутренние процессы Правительства (аналитика, бухгалтерия, межведомственное взаимодействие, господдержка), так и сотрудников бюджетной сферы — учет медицинских данных, контроль в сфере ветеринарии, охоты, лесного хозяйства, культуры и т.д. Есть и удобные для жителей сервисы: например, информсистемы «Чувашия Онлайн», «Образование Чувашской Республики», инвестиционный портал для бизнеса.