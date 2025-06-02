ПСБ поддержал кинопоказ фильма «Чапаев» в рамках Чебоксарского экономического форума

В рамках Чебоксарского экономического форума 27 июня состоится премьера отреставрированной легендарной картины о знаменитом уроженце Чебоксар Василии Чапаеве. Эта лента откроет серию кинопоказов «Душа России. Поволжье», организованных Фондом Инносоциум при поддержке ПСБ и Правительства Чувашской Республики.

Оцифровка кинопленки и реставрация фильма «Чапаев» заняли около четырех месяцев. Реставраторы устранили дефекты пленки, провели цветокоррекцию и убрали со звуковой дорожки артефактные шумы, щелчки и склейки. Качество воспроизведения диалогов было улучшено с помощью искусственного интеллекта.

Показ ленты предварит лекция «Новая жизнь старого кино: к 90-летию фильма «Чапаев», которую проведут главный искусствовед и реставратор Госфильмофонда России.

В торжественной церемонии открытия кинопоказов «Душа России. Поволжье» с приветственным словом выступят председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Чувашской Республики Олег Николаев и заместитель генерального директора Фонда «Росконгресс», председатель совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

«Лента «Чапаев» является классикой советского кинематографа, на этом легендарном фильме выросло не одно поколение наших соотечественников. Мы знаем и любим героев, вдохновляемся их мужеством и самоотверженностью, восхищаемся режиссерской и операторской работой. Молодое поколение, знакомясь с отреставрированными кинолентами, лучше погружается в историю, испытывает гордость за свой регион и начинает по-новому смотреть сквозь призму вечных ценностей, отраженных в «Чапаеве» настоящими мастерами кинематографа», ― поделилась Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.