Сад с историей

В преддверии Дня республики специалисты Чуваштехинвентаризации подняли «досье» одного из популярных мест отдыха чебоксарцев — сквера на площади Республики. В архиве учреждения хранится техпаспорт этого объекта 1972 года.

В 1930-е годы на месте сквера была Ярмарочная площадь. В 1934 году начали возводить здание Дома Советов. Благоустройством прилегающей к Советской площади территории занялись в 1940-х годах, но планы прервала война. К озеленению вернулись лишь в 1950-е годы. Тогда же площадь переименовали, дав ей имя В.И. Ленина. В сквере высадили несколько сотен древовидных растений, тысячи цветов, а в один из летних сезонов сад украшали даже пальмы, высаженные из теплицы.

В 1960 году на площади установили бронзовый памятник В.И. Ленину. Он перекрыл центральную дорогу к Дому Советов. Было принято решение выкопать посаженные вдоль улицы К. Маркса липы и перенести их вглубь сада, а на их месте — справа и слева от монумента — высадить голландские и голубые ели. Когда они переросли, их пересадили и привезли новые из Кабардино-Балкарии.

«В техпаспорте 1972 года можно разглядеть месторасположение каждого дерева в сквере. Кстати, многие насаждения сохранились до сих пор. Во время реконструкции общественного пространства в 2022 году строители постарались сохранить живые памятники природы», — пояснил директор учреждения Александр Башков.

Сегодня сквер на площади Республики (так он стал называться с 1996 года) — это настоящий сад с уникальной ботанической коллекцией. На небольшой территории разместились более 50-ти различных деревьев и кустарников среди них есть и экзотические: бархат амурский, пихта сибирская, аконтопанакс, магония падуболистная.