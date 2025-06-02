Процветай, чувашский край!

Богатое культурное наследие малой родины бережно хранится и передается из поколения в поколение. Старинный праздник Акатуй, который традиционно проводится в День республики, в тринадцатый раз собрал земляков из разных регионов России. На Красной площади в Чебоксарах зазвучали сильные голоса, развернули на сцене свои красивые узоры танцы.

В этот раз праздник прошел под знаком проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Яркое лето». Наряду с коллективами нашей республики свое творчество представили гости из Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и других областей. Вместе делать нашу жизнь ярче, а страну — сильнее призвала министр культуры Чувашии Светлана Каликова, назвав праздник символом единения, сплоченности и любви к Родине. Приветствовал участников Акатуя и Председатель Госсовета республики Леонид Черкесов, одетый по случаю в белоснежный шупар с яркими национальными узорами.

Акатуй отмечали еще наши предки после окончания посевных работ. Образное значение праздника — свадьба плуга и земли. Поэтому награды получили те, кто ее возделывает. Концерт участников предварило театрализованное действо. В обрамлении чувашских народных песен и национальных обрядов по сцене прошла сама история. Картины прошлого помогли воссоздать артисты Чувашской государственной филармонии, ТЮЗа имени Михаила Сеспеля, академических ансамбля песни и танца, симфонической капеллы. Звучали и военные аккорды. Особенно запомнилась танцевальная композиция, посвященная Сурскому рубежу, полная сурового драматизма — женщины на строительстве оборонительных укреплений. А о многовековых ратных традициях напомнили образы воинов. Вот они с вещмешками за плечами уходят на Великую Отечественную, а следом за ними встают древние ратники в шлемах и импровизированных кольчугах. Таково уж призвание мужчин во все времена — защищать свою землю, свой дом, свою Родину.

Особое душевное пространство создали творческие коллективы. Зажигательные пляски, трогающие душу песни, раскрывающие всю красоту языка и богатство мелодий, отточенных веками. Среди артистов из разных уголков страны были завсегдатаи праздника и те, кто оказался в Чувашии в первый раз.

Иван Миронов и Алиса Шарпаева (их дуэт так и называется «Иван и Алиса») — петербуржцы. Наш Всечувашский Акатуй стал их творческой площадкой с 2018 года. Они всегда привозят новые песни. И даже колоритные национальные костюмы создали сами — от фасона до пошива. Многие считают, что это супруги. «Нет, кумовья», — улыбаются артисты. Они с удовольствием исполняют игровые, хороводные, обрядовые, свадебные песни верховых чувашей. «Это живая связь с прошлым, — единогласно считает дуэт. — Так мы передаем любовь к своей малой родине, к своим корням детям и внукам, чтобы чувашская песня радовала и оставалась душой нашего народа на века».

Члены этногруппы «?М?Т» из Татарстана на празднике впервые. В молодежном творческом коллективе — профессиональные музыканты. «Вокалисты привезли в Чебоксары красивые народные песни в современной аранжировке. Мелодии и мотивы к ним бережно собирали в фольклорных экспедициях по всей России, — посвятила в предысторию руководитель ансамбля Анжелика Еремеева. — Это наследство наших бабушек, прабабушек, которое бережно передавали из уст в уста. Сегодня у меня особое ощущение причастности к нашей чувашской культуре. Я горжусь, что это достояние — и мое богатство тоже».

Татьяна Пересвет из Новосибирска тоже раньше не бывала в Чувашии. «Мы путешествуем, — рассказала девушка в пышном наряде с кокошником. — Держим путь в Тюмень. И нас вдруг пригласили в Чувашию, на День республики. Ну как не заехать на такой праздник? Люди здесь добрые и гостеприимные. Чувашская речь — необычная, мягкая, мелодичная, слушаю и не могу оторваться».

Народный гармонист России и популяризатор этого музыкального инструмента Игорь Шипков из Санкт-Петербурга дружит с Чувашией вот уже 15 лет. Районы нашей республики знает наперечет, бывал во многих из них. А главное — выучил чувашский язык! «Знаете, он так легко лег мне на душу — быстро его освоил», — говорит Игорь Шипков. Он рассказал, что в Питере проводится малый фестиваль гармонистов совместно с чувашской диаспорой. Приезжают в Северную столицу и наши артисты — недавно была певица Алена Силпи. А представители Вурнар и Новочебоксарска в разные годы становились лауреатами Всероссийского фестиваля народного творчества «Играй, гармонь блокадная». «А вы знаете, что в Чувашии гармонисты играют «на своем языке»? — вдруг спросил меня гость из Питера. — Помимо мелодичности они поддерживают ритм — чувствуют друг друга». В этот раз чувашской публике Игорь Шипков представил свою авторскую песню о первой любви.

А Висраил Хаманаев со своим народно-хореографическим ансамблем «Дети гор» показал публике зажигательные чеченский и кабардинский танцы. Он приехал в Чувашию учиться, да так здесь и остался. Хаманаев — врач-анестизиолог-реаниматолог, преподает на медицинском факультете. «Это наш общий праздник — он объединяет и сплачивает, укрепляет межнациональные отношения», — сказал Висраил. И тут же скрасил нашу беседу популярной песней на чувашском языке.