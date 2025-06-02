Олег Николаев: Ядрин ярко и вкусно празднует 105-летие Чувашии

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

24 июня в регионе широко отметили сразу два знаменательных события – День Республики и 105-летие Чувашской автономии.  По-особенному насыщенная культурная программа ожидала жителей и гостей Ядринского округа, который вместе с Чебоксарами стал одной из главных площадок праздничных гуляний.

Торжественные мероприятия охватили буквально весь муниципалитет. Например, любители здорового образа жизни выступали во Всероссийском марафоне «Земля спорта», в рамках которого участники из 19 округов соперничали в шести видах программы: сдача нормативов комплекса ГТО, семейные старты, силовой экстрим, волейбол, мини-футбол и лапта. Кроме того, на стадионе «Присурье» состоялся Кубок Чувашии по национальному виду спорта кĕрешӳ – за медали боролись более ста лучших спортсменов.

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил жителей муниципалитета с Днем республики и со 105-летием Чувашской автономии, отметив, что в Ядрине зародилась новая традиция.  «Сегодня стартовал проект «Шаг к здоровью» – наши врачи вышли к людям, чтобы рассказать о возможностях системы здравоохранения, важности сохранения здоровья», – подчеркнул руководитель региона.

У шатра с логотипом «Шаг к здоровью» наблюдался ажиотаж. Ядринцы имели возможность зарегистрироваться, получить паспорта и дневники здоровья и сразу отправиться на прием к врачам, в том числе узкой специализации – от офтальмолога до эндокринолога. Местная жительница Нина Погодина редко посещает больницы, а здесь она успела за короткое время пройти несколько процедур. «Я очень довольна – мне сделали ЭКГ, флюорографию, измерили сахар в крови и давление. Также меня осмотрели специалисты, которых я давно хотела пройти», – рассказала Нина Погодина.

Кстати, проект «Шаг к здоровью» был запущен одновременно в 14 округах республики, в течение недели к нему присоединятся остальные муниципалитеты. 

Также в Ядрине состоялось открытие уникального музея чувашского хмеля — места, где оживают история и традиции пивоварения. На создание музея из бюджета выделили более 5 млн рублей.

Стоит сказать, что в Ядрине прошли сразу два форума с участием Главы Чувашии Олега Николаева – «Молодежь на Суре» и «Развитие малых сельских территорий». Также руководитель региона торжественно открыл тепличный комплекс ООО «Позитив», специализирующийся на промышленном выращивании зелени и овощей. Предполагается, что продукция предприятия будет реализовываться в федеральных торговых сетях Урала, Самары, Ульяновска.

В свою очередь, центральной площадкой праздничных мероприятий стал парк «Старый город» в Ядрине. Для зрителей выступили артисты Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, участники XXXIII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России», лучшие народные коллективы и хореографические ансамбли Ядринского округа.

К слову, для детей проходили мастер-классы, работали лазертаг, скалодром, батуты, карусели. Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля подготовил интерактивную развлекательную программу.

Здесь же состоялся гастрономический фестиваль «Сурская уха». Жители и гости Ядрина смогли попробовать блюда, приготовленные кулинарами, приехавшими из разных уголков Чувашии и соседних регионов.

 

Фото: www.cap.ru

Опубликовано: 24 июня 2025 г.


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